Экспозиция "Чарнобыль - 35…" откроется 26 апреля в Минске

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временная литературно-документальная экспозиция "Чарнобыль - 35..." откроется 26 апреля в Государственном музее истории белорусской литературы, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

Выставка посвящена 35-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС и 85-летию со дня рождения прозаика, публициста, который был руководителем Белорусского социально-экологического союза "Чернобыль", Василия Яковенко.

26 апреля 1986 года произошел взрыв на Чернобыльской атомной электростанции. Результаты этой аварии стали катастрофическими для нашей страны. Больно откликнулся Чернобыль в сердце и судьбе каждого белоруса. Это отражено в том числе в творчестве белорусских писателей. "Иван Шамякин, Максим Танк, Пимен Панченко, Алесь Адамович, Борис Саченко, Янка Сипаков, Николай Метлицкий, Алесь Письменков, Евгения Янищиц, Нина Аксенчик, Анатолий Зеков, Василий Жукович, Василий Яковенко - это далеко не полный список талантливых людей, которые положили свои рассуждения на бумагу и создали художественные произведения, написали поэтические строки, которые не дают забыть Чернобыль и напоминают об этой жуткой странице нашей истории", - отметили организаторы.

"Через какие бы испытания ни проходила наша Беларусь, она выживала, она возрождалась, вставала из пепла и развивалась дальше. Во многом благодаря неравнодушным людям, к которым можно отнести и Василия Яковенко. Этого известного публициста, прозаика беспокоили вопросы экологии. Именно благодаря его заботам в 1988 году был отменен проект осушения поймы Припяти, который угрожал Беларуси пустыней. Отмена проекта дала начало новой национальной политике в деле мелиорации", - рассказали в музее.

Именно Василий Яковенко основал социально-экологическую газету "Набат" (в которой раскрывал последствия Чернобыльской катастрофы), а затем ОО "Белорусский социально-экологический союз "Чернобыль", который способствовал оздоровлению детей за рубежом.

В экспозиции представлены документы, фотографии, рукописи, статьи, книги из архива Василия Яковенко, хранящегося в фондах Государственного музея истории белорусской литературы. В открытии временной литературно-документальной экспозиции примут участие поэты Анатолий Зеков и Антонина Хотенко, писатель и историк Юрий Курьянович, фотохудожник Юрий Иванов.-0-