Экспозиция "Якуб Колас и Омар Хайям: жизненная мудрость в поэтическом слове" открылась в Минске

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литературная экспозиция "Якуб Колас и Омар Хайям: жизненная мудрость в поэтическом слове" открылась 18 мая в Государственном литературно-мемориальном музее Якуба Коласа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Символичность того, что экспозиция презентована в Международный день музеев, отметил на мероприятии Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирана в Беларуси Саид Яри. Дипломат обратил внимание на то, что творчество классиков белорусской и иранской литературы Якуба Коласа и Омара Хайяма бережно хранится народами двух стран и передается из поколения в поколение.

На открытии выставки было подчеркнуто, что Якуб Колас и Омар Хайям - сильные доминанты белорусской и иранской культур. Их работы - своеобразный сборник философских мыслей и подходов к реальности. Поэзия Якуба Коласа и Омара Хайяма - кульминация их долгого и трудного пути к истине. И хотя они жили в разное время, в разных странах, принадлежали к разным религиям, но центром их творчества был человек. Они создали энциклопедию жизни, мудрый кодекс жизни в поэтической форме.

Поэтическая мудрость Омара Хайяма заключена в одной из самых сложных жанровых форм персидской поэзии рубаи - оригинальных философско-лирических четверостишиях. Омар Хайям - непревзойденный мастер этого жанра. Его произведениям характерны точность наблюдений и глубина понимания мира и души человека, яркость образов и изысканность ритма. У Якуба Коласа мудрой энциклопедией белорусского крестьянского быта конца XIX - начала XX века стала поэма "Новая земля". Мудрость жизни Якуба Коласа заключена в самом взгляде на мир и воплощается в подробном изображении многих жизненных реалий. "Новая земля" - это личная Вселенная, где все существует в гармоничной формуле "природа - человек".

Как подчеркнула на встрече внучка белорусского классика Мария Мицкевич, поэты Якуб Колас и Омар Хайям - гуманисты, для них человек и его духовный мир превыше всего. В их поэзии раскрывается ценность каждого мгновения человеческой жизни. Омар Хайям раскрывает это через обобщение, Якуб Колас - через детали.

Символично, что в личной библиотеке Якуба Коласа находилась книга Алишера Навои - поэта и мыслителя, создававшего свои литературные произведения на персидском, тюркском, узбекском и уйгурском языках. Эта книга была привезена из Ташкента, где Якуб Колас вместе с семьей находились в эвакуации в 1941-1943 годах. Вполне вероятно, что имя Омара Хайяма было знакомо белорусскому классику. Более того, философской лирикой персидского поэта и философа интересовался младший сын Якуба Коласа Михаил Мицкевич. Он любил читать Омара Хайяма и одну из книг персидского автора, переведенную на русский язык, привез из Ташкента в 1970-х годах.

В презентации экспозиции приняли участие представители посольства Ирана в Беларуси, Министерства культуры Беларуси, зарубежные дипломаты, творческая интеллигенция.-0-

Фото Алины Гришкевич