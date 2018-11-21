Экспозиция "Мы ідзем да цябе, Беларусь!" откроется в Музее истории ВОВ

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временная экспозиция "Мы ідзем да цябе, Беларусь!", приуроченная к 75-летию начала освобождения Беларуси, откроется 23 ноября в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала заведующая научно-экспозиционным отделом музея Светлана Прибыш.

"Экспозиция состоит из двух больших частей. В первой представлены живописные полотна и графика из наших коллекций, которые создают образ воина-освободителя, помогают увидеть человека на войне, представить бойцов и командиров, которые 75 лет назад начали трудный путь к полному освобождению Беларуси. В витринах можно увидеть предметы из коллекций музея: солдатские шинель, сапоги, вещмешок, каску, котелок, флягу и другие, которые дополняют образ воина-освободителя. Вторая часть выставки строится на рассказе о конкретных героях, подвигах, боях, можно проследить историю начального периода освобождения Беларуси. В частности, выделены такие разделы, как "Герои Днепра. Форсирование Днепра и начало освобождения", "В боях на плацдармах. Освобождение Гомельщины", "Противостояние. Освобождение Витебщины и Могилевщины", - сказала Светлана Прибыш.

Один из разделов экспозиции будет посвящен памяти о погибших. "Кроме того, выстроен своеобразный композиционный центр под названием "Дом белоруса" - именно этот "дом", который символизирует всю страну, пришли освободить советские воины", - отметила завотделом.

Название временной экспозиции взято из заголовка фронтовой газеты 1943 года. "Оно говорит о первых шагах, которые были сделаны по освобождению Беларуси, когда воины-освободители только начали бои в восточных районах страны. Освобождение Беларуси - значительная страница в истории нашего государства. Экспозиция "Мы ідзем да цябе, Беларусь!" является данью памяти ветеранам, всему военному поколению и одновременно обращением к молодежи, потомкам освободителей", - подчеркнула Светлана Прибыш.

Кроме того, во время открытия временной экспозиции запланирована передача музею в дар от правительства Китайской Народной Республики автомобиля МАЗ.

Временная экспозиция будет работать в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны с 23 ноября по 27 января 2019 года.-0-