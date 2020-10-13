Экспозиция об истории народа рома откроется 16 октября в музее истории ВОВ

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспозиция "Кто ты, народ рома?" как часть немецко-белорусского проекта "Память о геноциде рома на территории Беларуси во время Великой Отечественной войны" откроется 16 октября в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

"Немецкий образовательный центр "За мир", общественное объединение "Белорусская цыганская диаспора", Республиканский центр национальных культур и историческая мастерская им. Л.Левина в 2019-2020 годах работали над сохранением памяти о жертвах фашистских преступлений, в частности цыган, на территории Беларуси во время Великой Отечественной войны. В итоге родился выставочный проект. Рабочая группа состояла из представителей немецкой и белорусской стороны. Они побывали во всех областях Беларуси и записали воспоминания цыганских семей, которые были свидетелями геноцида, направленного против народа рома", - рассказали организаторы.

Полученная во время поездок информация представлена в виде интервью и размещена на баннерах. В экспозицию входят информационные блоки об истории цыган, их судьбе до 1941 года, геноциде во время нацистской оккупации Беларуси (1941-1944), а также их жизни в современном мире. Кроме того, посетители смогут увидеть карту страны с обозначениями мест нацистских лагерей смерти и массового уничтожения населения, посмотреть архивные фотографии. Для иллюстративной части использованы фотоматериалы Национального архива, музея истории Великой Отечественной войны, личных архивов цыганских семей, общественного объединения "Белорусская цыганская диаспора" и открытых источников интернет-ресурсов.

Аналогичные проекты немецкий образовательный центр "За мир" ранее провел в Румынии, Молдове и Украине совместно с местными представителями цыганской диаспоры и государственных учреждений.-0-