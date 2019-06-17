Экспозиция "Подвиг во имя освобождения" откроется 20 июня в музее истории ВОВ

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытие временной экспозиции "Подвиг во имя освобождения", посвященной 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, состоится 20 июня в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, сообщили корреспонденту БЕЛТА в музее.

В летописи Великой Отечественной войны операция "Багратион" занимает особое место. По смелости замысла и тщательности подготовки, по размаху и военно-политическим итогам она была наиболее выдающейся операцией. Советские войска разбили более чем миллионную группировку противника, изгнали оккупантов с территории страны, освободили часть Прибалтики, Польши и подошли к границам Восточной Пруссии. Вместе с тем 75-летие освобождения Беларуси совпадает и с 75-летием высадки союзников в Нормандии, и открытием второго фронта 6 июня 1944 года. Последующие наступательные операции принесли освобождение Франции, Бельгии, Голландии. Гитлеровская Германия оказалась в тисках 2-х фронтов, и ее разгром был уже неотвратим.

Временная экспозиция "Подвиг во имя освобождения" представит более 80 подлинных предметов и около 250 фотодокументальных материалов из фондов музея, сложенных в единое повествование об этих событиях и героях. Здесь будут материалы, связанные с именами военачальников и командовавших фронтами: Иваном Баграмяном, Иваном Черняховским, Георгием Захаровым, Константином Рокоссовским, армиями: Александром Горбатовым, Иваном Болдиным, Василием Глаголевым, корпусами: Борисом Бахаровым, Виктором Обуховым, дивизиями: Даниилом Казакевичем, Василием Кожановым, Антоном Слицем и другими соединениями, а также простых воинов и партизан, совершивших на земле Беларуси немало славных подвигов. "Например, в Сенненском районе сражался до последнего и погиб вместе с установкой боевой расчет "катюши" в составе командира Тимофея Светличного, наводчика Сергея Бородулина и водителя Павла Назаренко. В Полоцке есть памятник 23 гвардейцам. 22 из них погибли 3 июля 1944 года в бою за мост через Двину. О жарких боях, кипевших в минском "котле" 4-11 июля 1944 года, расскажут предметы из коллекции военной археологии", - рассказали в музее.

Одной из особенностей операции "Багратион" стало взаимодействие регулярных войск с партизанскими формированиями. Фотографии и документы повествуют о том, как партизаны проводили третий этап операции "Рельсовая война", захватывали и удерживали переправы, плацдармы, опорные пункты и узлы обороны, участвовали в освобождении городов и населенных пунктов страны. Посетители увидят автомат, фуражку, кожаное пальто командира Минского партизанского соединения Иосифа Бельского. Партизаны этого соединения освободили Старобин, Красную Слободу, Копыль, Узду, Руденск. 16 июля 1944 года в Минске состоялся парад партизан. Атмосферу праздника, торжества, всенародного ликования передают как документальные снимки, так и картина художника Евгения Зайцева "Парад партизан в Минске", написанная в 1947 году.

Работа временной экспозиции "Подвиг во имя освобождения" продлится в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны по 20 августа. -0-