Экспозиция "Сямейная старонка: браты Гілевічы" откроется в Музее истории белорусской литературы

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литературно-документальная экспозиция "Сямейная старонка: браты Гілевічы" посвященная 90-летию со дня рождения народного поэта Беларуси Нила Гилевича и 85-летию белорусского прозаика Николая Гилевича откроется 7 октября в Государственном музее истории белорусской литературы, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

В экспозиции представят материалы из фондов музея: книги, рукописи братьев, их личные вещи и фотографии, а также иллюстрации к их произведениям. "Белорусская земля богата талантами, но часто ли можно их встретить в одном месте, и тем более в одной семье. Родители Семен и Екатерина Гилевичи могли похвастаться тем, что дали жизнь двум знаменитым писателям - Нилу Гилевичу и Миколе Гилю", - рассказали организаторы.

Нил Гилевич - белорусский поэт, переводчик, прозаик, драматург, литературовед, фольклорист и общественный деятель. Родился в крестьянской семье 30 сентября 1931 года в деревне Слобода Логойского района Минской области. После окончания Второй мировой войны работал почтальоном, в 1947 году переехал в Минск. В 1951 году окончил Минское педагогическое училище имени Н.К.Крупской, в 1956 году - филологический факультет БГУ. Учился в аспирантуре. С 1960 года преподавал на кафедре белорусской литературы БГУ. В 1980-1989 годах был первым секретарем правления Союза писателей Беларуси. В 1990-1996 годах - председатель постоянной комиссии Верховного Совета Республики Беларусь по образованию, культуре и сохранению исторического наследия. С 1958 по 1963 год работал литературным консультантом газеты "Звязда". За книгу "У добрай згодзе" в 1980 году Нилу Гилевичу была присуждена Государственная премия БССР имени Янки Купалы. Звание народного поэта Нил Семенович получил в 1991 году за большие заслуги в развитии белорусской художественной литературы. Нил Гилевич умер 29 марта 2016 года в возрасте 84 лет, похоронен на Кальварийском кладбище в Минске.

Николай Гилевич (Микола Гиль) - белорусский писатель, журналист, переводчик. Родился 15 июня 1936 года в деревне Слобода Логойского района Минской области. Как журналист начал публиковаться с 1957 года. Известен как автор прозы для детей. Работал в журналах "Родная прырода", "Маладосць", "Літаратура і мастацтва" и "Мастацтва", в двух последних занимал должность главного редактора.

Выставка будет работать до 5 ноября.-0-