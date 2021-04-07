Экспозиция скульптур исторических деятелей "Героі. Падзеі" открылась в Минске

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Героі. Падзеі" открылась сегодня в Национальном историческом музее, передает корреспондент БЕЛТА.

"Впервые за полстолетия работы в музее такая выставка экспонируется в наших залах - исторические личности в скульптуре. К сожалению, в фондах музея очень маленькая коллекция скульптуры, но это, наверное, естественно, ведь все лучшие образцы хранятся в Национальном художественном музее. Хочется, чтобы таких выставок было как можно больше, потому что исторические личности, представленные в металле, - это нечто особенное", - сказала заместитель директора по научной работе Национального исторического музея Нина Колымаго.

В последнее время все чаще идет речь о самоидентификации белорусов, утверждении национальных ценностей через установление скульптурных памятников, монументов. Среди наиболее значимых событий в последние годы - открытие памятника князю Гедимину в Лиде (скульпторы Сергей Оганов, Ольга Нечай), канцлеру и великому гетману ВКЛ Льву Сапеге в Слониме (скульпторы Иван Миско, Владимир Пипин и Сергей Логвин), монументальных композиций "Брестская Библия" в Бресте (автор Антон Ничипорук) и "Полоцк - колыбель белорусской государственности" в Полоцке (скульптор Владимир Пипин). Не оставило равнодушным создание таких значимых мемориалов, как "Тростенец" (автор Константин Костюченко), мемориального комплекса в деревне Борки (авторы Иван Артимович и Александр Соколов). Чествование величественных, достойных памяти лиц и событий былого дает современникам вдохновляющий образец служения Отечеству, способствует воспитанию прочной гражданской позиции.

"Историческая тема во все времена волновала художников. То, что выставка открылась в Национальном историческом музее, должно подтолкнуть нас к созданию пантеона народных героев. Далеко не все исторические личности увековечены в памятниках. И сегодня нужно проанализировать, что сделано, а что еще можно сделать", - подчеркнула первый заместитель председателя Белорусского союза художников искусствовед Наталья Шарангович. К слову, одна из задач выставки - инициировать составление списка исторических личностей и событий, достойных воплощения в памятниках как ориентира для последовательной работы художников.

В выставке приняли участие такие известные мастера отечественной скульптуры, как Иван Миско, Анатолий Артимович, Юрий Анушко, Сергей Оганов, Александр Шаппо, Павел Лук и Игорь Засимович. Способность и стремление современных творцов художественно высказываться на темы отечественной истории и через такие произведения установить диалог с современниками должны укреплять государство, единство общества. Поэтому основой художественного наполнения выставки "Героі. Падзеі" стали произведения, тематически отражающие этапы строительства белорусского государства, события, связанные с его историей, люди, выделившиеся в судьбоносных для страны обстоятельствах.

Экспозиция показывает не только эскизы памятников, но и станковые произведения. "Они свидетельствуют о выдающемся мастерстве наших скульпторов", - добавила Наталья Шарангович.

Выставка "Героі. Падзеі" проводится во время фестиваля скульптуры SculptFest. Это масштабный выставочный марафон, объединяющий на различных арт-площадках большинство скульпторов страны. Проект подготовлен секцией скульптуры Белорусского союза художников, чтобы представить широкой публике творцов и их произведения, выполненные в различных жанрах и материалах, познакомить с новыми тенденциями в современной белорусской скульптуре.-0-