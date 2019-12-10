Экспозицию проекта белорусского павильона на Венецианской биеннале покажут в Минске

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспозиция проекта белорусского павильона, который прошел отбор и принимал участие в 58-й Венецианской биеннале, будет представлена с 18 декабря в Национальном центре современных искусств, сообщили БЕЛТА в центре.

Венецианская биеннале - это престижный мировой форум искусств, который проводится раз в два года с 1895 года. На 58-й Международной выставке современного искусства в Венеции, которая прошла с 11 мая по 24 ноября, были затронуты важные и острые проблемы современности: экологическая повестка, вопросы миграции, общая нестабильность.

Белорусский проект EXIT художника Константина Селиханова и куратора Ольги Рыбчинской предложил свежий взгляд на современного человека и его чувства, на то, как он меняется под воздействием социально-политических и временных факторов. Экспозиция проекта построена на пяти мультимедийных объектах в пространстве, каждый из которых фиксирует определенное событие, и представляет собой застывшие в инсталляции обезличенные фигуры, показывающие кризис самовыражения и неспособность стабилизировать состояние тревоги.

Организаторами Национального павильона Беларуси в Италии выступили Министерство культуры, Национальный центр современных искусств при поддержке Министерства иностранных дел и посольства Беларуси в Италии. Выставка продлится по 19 января 2020 года.-0-