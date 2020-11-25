Экспозицию редкой книги презентовали в Бресте к 80-летию областной библиотеки

25 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской областной библиотеке имени М.Горького сегодня презентовали музейно-выставочную экспозицию отдела редкой книги. Мероприятие приурочено к 80-летию учреждения культуры, которое оно отмечает в этом году, передает корреспондент БЕЛТА.

Отдел редкой книги - самое молодое структурное подразделение библиотеки: он преобразован из одноименного сектора, созданного три года назад. Сейчас его фонд насчитывает более 2,7 тыс. экземпляров различных документов на белорусском, русском, польском, немецком, английском, других европейских языках, а также латинском и эсперанто. Это книги, брошюры, листовки, карты, периодические издания, архивные документы начиная с XVI столетия по наши дни. Растущим фондам стало тесно в старых стенах: было решено выделить отделу новое помещение, а из самых ценных, редких и уникальных изданий создать постоянную музейно-выставочную экспозицию.

"Был произведен ремонт помещения, закуплена специальная мебель для хранения и экспонирования раритетов, а также необходимое оборудование для поддержания оптимального температурного режима и влажности. Нынешняя экспозиция - это очень большой подарок к 80-летию библиотеки от управления культуры и Брестского облисполкома", - подчеркнула директор областной библиотеки Елена Стрижевич.

Центральное место в экспозиции занимает жемчужина книжного фонда - фрагмент Брестской Радзивиловской Библии, изданный 4 сентября 1563 года в Брестской типографии. Он включает части книги из Ветхого и Нового Заветов - всего 69 листов. Предполагается, что фрагмент был сформирован в конце XIX века, которым датируется его переплет. Сегодня известно о трех экземплярах Брестской Библии, которые хранятся в учреждениях Беларуси.

В экспозиции представлены и другие издания, которыми может гордиться любая библиотека мира. Например, две книги крупнейшей нидерландской типографии Кристофера Плантена, основанной в 1555 году в Антверпене. Интерес также представляют польское издание 1611 года "Хроники Европейской Сарматии", 1-й том избранных трудов Жана Батиста Руссо, напечатанный в Париже в 1799 году, том гербовника XVIII века "Корона Польская", акты Виленской археографической комиссии, сборник постановлений для жителей Брест-Литовска. В витринах можно увидеть "Памятную книжку Гродненской губернии на 1866 год", этнографический сборник "Пинчуки" конца XIX века, прижизненные издания сборника исторических песен Юлиана Немцевича и классиков белорусской литературы - Вацлава Ластовского, Тишки Гартного и других.

Заместитель председателя облисполкома Геннадий Борисюк поздравил коллектив библиотеки с юбилеем, отметив, что она является культурно-образовательным и научно-исследовательским центром региона. "Это флагман библиотечной науки нашей области, место, где и на словах, и на деле хранят историю, культуру", - сказал он. Вице-губернатор пообещал, что органы власти и впредь будут находить средства для пополнения библиотечных фондов. К слову, уже во время презентации несколько редких книг и архивных документов учреждению подарили приглашенные гости, среди которых были почетные читатели, меценаты, краеведы. Так, заместитель генерального директора - директор по научной работе и издательской деятельности Национальной библиотеки Александр Суша передал в дар коллегам прижизненное издание книги Максима Горького, чье имя носит Брестская областная библиотека.-0-

Фото Вадима Якубёнка