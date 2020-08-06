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06 августа 2020, 08:09

Экспозицию Центра традиционной культуры и быта в Пинском районе пополнит найденная на дне реки лодка

Фото Центра традиционной культуры и быта "Спадчына Палесся"
Фото Центра традиционной культуры и быта "Спадчына Палесся"

6 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Поднятая со дна реки Ясельды лодка станет частью экспозиции Центра традиционной культуры и быта "Спадчына Палесся" в Пинском районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая центром Татьяна Вакулич.

"У нас есть площадка, где мы хотим создать летнюю экспозицию под открытым небом. Недавно житель деревни Чемерин подарил нам самодельную лодку, которую обнаружил и достал со дна Ясельды. Она из фанеры, хорошо сохранилась. Предположительно это лодка середины прошлого века. Мы планируем ее реставрировать и установить на площадке, добавить к ней экспонаты и сделать инсталляцию. Может быть, именно эта находка станет одной из наших визиток", - сказала заведующая центром.

Центр традиционной культуры и быта "Спадчына Палесся" открыли в октябре 2016 года в деревне Мерчицы. В разрушающееся здание бывшей школы энтузиасты отдела культуры Пинского райисполкома вдохнули новую жизнь. Площадку перед центром украшают деревянные скульптуры полешуков - подарок участников областного пленэра резчиков. В самом центре девять экспозиционных залов, где расположено более 1 тыс. аутентичных экспонатов, собранных культработниками по всему Пинскому району.

"Особых сложностей при создании центра не было. Идею поддержал райисполком. Что-то люди давали в дар, что-то сами находили на заброшенных подворьях. Мы гордимся, что практически все экспонаты нашего центра подлинные", - отметила Татьяна Вакулич.

В зале лозоплетения собрана коллекция корзин - круглых, овальных, с крышкой, с характерным орнаментом. Среди изделий есть различные короба, пастушьи сумки, приспособления для ловли рыб, детские колыбели. В соседнем зале представлены ручные ткацкие станки (в том числе в рабочем состоянии) и более полусотни рушников различного предназначения (свадебные, обрядовые, для хлеба, "набожники" для икон, вытиральники). Образцы творчества народных умельцев экспонируются в зале деревообработки. Здесь можно увидеть самодельный столярный инструмент (циркуль, рейсмус, рубанок), деревянное приспособление 20-х годов прошлого века для выравнивания камыша при устройстве крыши.

Не менее интересны экспонаты в залах традиционной пинской вышивки, гончарном, травнице, на подворье полешука, в крестьянской избе. Новый, обрядовый, зал открыт весной этого года. Здесь представлены уникальные народные обряды, сохранившиеся в Пинском районе: фрагмент свадебного обряда "Скоки на лавах", троицкий "Ваджэнне куста", юрьевский "Качанне ў расе", обряды "Засеўкі гуркоў" и "Праводны тыдзень", другие элементы семейно-бытовых и календарно-обрядовых праздников.

Летом на базе Мерчицкого центра "Спадчына Палесся" проходит открытый региональный фестиваль фольклорного искусства "Фальварак мінулага", который претендует на статус культурного и туристического бренда.-0-

Фото Центра традиционной культуры и быта "Спадчына Палесся"

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