Экспрессивные скульптуры, квесты и коллажи - чем удивит Ночь музеев в НХМ

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный художественный музей Беларуси для Ночи музеев подготовил программу "Шестое чувство", сообщила корреспонденту БЕЛТА завсектором маркетинга музея Светлана Воропай.

"Ночь музеев в Национальном художественном музее будет посвящена чувствам. Люди идут в музей, чтобы ощутить энергетику картин, но в постоянно ускоряющемся ритме жизни остановиться и понять свои ощущения и эмоции, сосредоточиться и вдумчиво отдохнуть - становится все сложнее. Поэтому мы решили сконцентрироваться и постараться погрузить наших посетителей в широкий спектр эмоций и состояний в контексте особого музейного пространства", - сказала Светлана Воропай.

По ее словам, в каждом выставочном зале будет своя экспозиция и мероприятия. Так, в галерее будут представлены самые экспрессивные скульптуры собрания музея. "Мы покажем шесть скульптур, которые стилистически никак не связаны между собой, тем не менее очень эмоциональны и экспрессивны и будут раскрывать то или иное чувство. Преимущественно это будут белорусские скульптуры. Мы также покажем уникальную скульптуру, ранее не выставлявшуюся в музее, - "Космическую дружбу" французского мастера Амилькара Заннони", - отметила завсектором маркетинга.

В этом музейном пространстве также состоится выступление ансамбля валторн Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси "Золото Рейна", ансамбля труб "Интрада" и Amadis Brass с произведениями Иоганна Баха, Джоаккино Россини, Рихарда Вагнера и Ольги Подгайской.

"Наша выставка "Игры. Гульнi. Games", включенная в культурную программу ІІ Европейских игр, будет дополнена видео- и аудиохроникой, которая отразит отношение к спорту в советское время", - добавила Светлана Воропай.

В зале русского искусства пройдет спецвыпуск лектория НХМ, на котором предложат разобраться, как рождаются чувства и как они предстают в различных областях знаний. Запланировано несколько лекций.

Кроме того, можно будет окунуться в виртуальную реальность, визуализировать сокровенные мечты на стильном мудборде (своеобразный коллаж), "Попутешествовать по Рейну" вместе с Иоганном Людвигом Блойлером, побывать в магическом лесу и стать участниками уникального шоу экспериментального театра прямо в музейном пространстве. "Компания Apalon откроет нам волшебный мир сказок, озвученных Олегом Хоменко и группой "Палац". А мы покажем редкие иллюстрации белорусских мастеров к сказкам, которые никогда не покидали фонды НХМ", - подчеркнула завсектором маркетинга.

В залах белорусского искусства предложат стать экспертом и разгадать тайны символов на полотнах коллекции музея, пройти квест и поучаствовать в розыгрыше карты гостя НХМ, смастерить коллаж чувств и сыграть в настольные игры. Для самых юных посетителей организуют семейно-детскую площадку, на которой вместе с персонажами диснеевского мультфильма "Головоломка" можно будет поиграть, пошутить и повеселиться.

Программа "Шестое чувство" будет работать 18 мая с 19.00 до 24.00.-0-