Елена Яковлева: "Разобьюсь, но стану знаменитой"

Народная артистка России, лауреат Государственной премии Российской Федерации Елена Яковлева родилась 5 марта 1961 года в городе Новоград-Волынскый Украинской ССР. После окончания ГИТИСа была актрисой театра "Современник". Ее дебют в кино – в фильме "Двое под одним зонтом", а огромную популярность актрисе принесла роль Тани Зайцевой в "Интердевочке". Всего на счету актрисы 98 ролей, в том числе в фильмах "Плюмбум, или Опасная игра", "Анкор, еще анкор", в телесериале "Каменская". Елена Яковлева рассказала газете 7 Дней , как жила на вокзале и на каких условиях согласна сыграть в продолжении "Каменской".

– Елена Алексеевна, в одном из интервью вы говорили, что в школе учились неважно…

– Не самой лучшей ученицей я была не потому, что у меня не было интереса к знаниям, а потому, что отец мой был военным и все мое детство прошло в переездах по Советскому Союзу. Помню, что только начнешь привыкать к школе, как уже родители снова пакуют вещи по коробкам и отправляют в контейнере на новое место службы отца. В одной из коробок был мой портфель, тетради, учебники. А с собой в дорогу я брала лишь любимые игрушки и книжки. В новый город мы приезжали всегда раньше, чем контейнер с вещами. Некоторое время родители благоустраивались, потом подбирали для меня школу, оформляли документы. В школе я всегда была новенькая. И в этом были для меня как плюсы, так и минусы. В результате поменяла 10 школ.

С раннего детства я называла себя народной артисткой Советского Союза. Из-за этого родители часто в шутку говорили мне: "Артистка, иди обедать! Артистка, уроки выучила?". В детстве любила смотреть по телевизору театральные спектакли, поэтому хорошо знала репертуар московских театров. Школу окончила в Харькове. На выпускном вечере учительница предложила нам на бумаге написать свое самое заветное желание. А затем сложить и заклеить, чтобы открыть через 15 лет. И я написала: "Я стану знаменитой артисткой. Это моя единственная мечта, и я разобьюсь, но ей буду".

– А почему вы после школы не поехали в Москву?

– Когда после окончания школы заявила маме, что хочу быть артисткой, она мне ответила: "Только через мой труп". И папа ее поддержал. Родители стали настаивать, чтобы я поступала в Институт общественного питания на бухгалтера. И это при моей неуспеваемости по точным предметам! Но в Москву все же поехала спустя два года, когда сама заработала денег. Причем была уверена, что ни в коем случае не пойду в Школу-студию МХАТ – ведь я уже окончила школу. И в театральное училище не пойду, а буду поступать сразу в ГИТИС. Приехав в столицу в 1980 году, не могла поселиться ни в одну гостиницу Москвы – как раз проходила Олимпиада. Но отступать не могла: чемодан сдала в камеру хранения на вокзале, а сама до вечера сидела в библиотеке и готовилась. На вокзал возвращалась только ночью – поспать на скамейке. А наутро доставала чемодан, брала туалетные принадлежности, чтобы привести себя в порядок, затем после водных процедур снова сдавала багаж на хранение и бежала в библиотеку. Так на три дня вокзал меня приютил.

Фото Московского театра "Современник"

Однажды на меня обратил внимание дежурный милиционер. Он спросил, почему я, с виду нормальная девочка, ночую на вокзале? Рассказала ему, что пока не сдам все туры в ГИТИС, а проходить я их буду недели две, общежитие мне не дадут, а мест в гостиницах нет. Мой ответ его растрогал, сказал, что у него на ВДНХ в гостинице "Золотой колос" есть знакомая, и если у меня есть деньги заплатить, он отведет меня к ней после дежурства. Слово он сдержал и устроил меня в двухместный номер гостиницы. Я сразу оплатила наперед свое проживание, подала документы в приемную комиссию и стала сдавать туры. Возвращалась в гостиницу, и каждый день у меня были новые соседки по номеру, которые жалели меня и подкармливали.

Шансов поступить было немного – я была барышня специфическая: харьковский говор, который исправить очень сложно и внешне не красавица да и весила под восемьдесят килограммов. Но чудо произошло! Меня приняли. Первым делом побежала на Центральный телеграф и позвонила маме.

– Трудно было юной студентке в большом городе?

– Мама каждый месяц присылала мне 20 рублей. Я жила с тремя девочками в комнате. С одной из них мы решили, что как только кто-то получает перевод, покупаем 5 пачек макарон и две пачки приправы «Вегета» в запас. Так что основным блюдом у нас были макароны, которые мы варили, потом обжаривали и добавляли по вкусу "Вегету". Из-за такого питания мы быстро поправлялись, и за это нас ругал руководитель курса.

Фото ТАСС

– А с какими трудностями столкнулись, играя роль Тани Зайцевой в фильме Петра Тодоровского?

– В процессе подготовки к роли ни я, ни Петр Тодоровский понятия не имели, как играть мою героиню. И его жена Мира возила Петра Ефимовича к гостинице "Националь", чтобы он посмотрел со стороны, как выглядят проститутки. Я доверилась режиссеру, художнице по костюмам. На съемочной площадке было много интересных моментов, но больше всего запомнились съемки интимной сцены с японцем. Для достоверности оператор предложил дергать меня за ноги. Попробовали, но Тодоровскому не понравилось. Тогда гримеры нанесли мне на лицо глицериновую маску, которая должна была создавать эффект обильного пота от интимной сцены. От медленно стекающего глицерина было очень щекотно и я с трудом сдерживалась, чтобы не рассмеяться. После нескольких дублей режиссер сказал, что сцена недостоверна. Тогда кто-то предложил под ножку дивана подложить лом и потряхивать постель, а рядом около головы еще трясти тумбочку. И она так тряслась, что раскаленная лампа, которая стояла на тумбочке, упала на меня.

– Фильм "Интердевочка" имел феноменальный успех не только в Советском Союзе, но и за рубежом, а на вас обрушилась слава.

– Когда я приехала представлять фильм в Южную Корею, меня поразило, что очень многие корейцы мне говорили: "Я люблю тебя, Таня!". Оказалось, что прокатчик картины в Южной Корее к билету на фильм прикреплял пакетик с монеткой для специального таксофона. И когда эту монету опускали в таксофон, звучала фраза из фильма: "Я люблю тебя, Таня". И в результате корейцы запомнили эту фразу.

А в Сочи меня пригласили вести церемонию открытия "Кинотавра". И когда приехала в гостиницу, мужчина, улыбаясь, меня спросил: "Приехала?". Ответила: "Да". – "Поработать?" Я подумала, что он имеет отношение к кинофестивалю и поэтому знает, что я буду ведущей. И ответила: "Да". На что он сказал: "Ну хорошо, завтра вечером зайдешь, поделишься". Сначала я этому не придала значения, но в номере до меня дошло, что он, видимо, меня принял за жрицу любви. Срочно позвонила организаторам "Кинотавра" и объяснила ситуацию. На ночь около моего номера поставили охрану.

– Правда, что будет продолжение популярного сериала "Каменская"?

– Несмотря на то, что сериал был снят более десяти лет назад, его до сих пор повторяют, и зритель его смотрит. Отсюда желание продюсеров сделать продолжение. Мое участие в сериале зависит от того, какой предложат сценарий. Я за продолжение "Каменской", но только при условии, если что-то поменяется в жизни моей героини. Например, она заведет подругу, с которой сможет делиться сокровенным.

– Для актрисы очень важно прекрасно выглядеть, поэтому многие в последние годы стали прибегать к пластической хирургии. Как вы относитесь к пластическим операциям? Ведь есть примеры, когда люди становятся неузнаваемыми!

– Актрисам приходится продлевать свое существование в профессии с помощью пластической косметологии и хирургии, и если у меня, например, появляются несколько свободных дней, я делаю мезотерапию.

Фото Московского театра "Современник"

– А как вы любите проводить свободное время?

– Гулять по Москве вместе со своими собаками. У меня их четыре: голубоглазый хаски Дик, белоснежный лабрадор Ластик, йоркширский терьер Юстас и немецкая овчарка Багратион.

Артур МЕХТИЕВ