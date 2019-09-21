Елизавета Мисникова была одним из моих фаворитов в финале - Даниэль Ястремский

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представитель Беларуси на детском конкурсе песни "Евровидение-2018" Даниэль Ястремский отметил в беседе с корреспондентом БЕЛТА, что Елизавета Мисникова была одним из его фаворитов в финале национального отбора на международный форум. Он принял участие в гала-концерте в качестве специального гостя.

"Победитель мне очень нравится. У Лизы хорошая команда. Хореограф и танцоры, которые готовили ее финальный номер, выступали и со мной на детском "Евровидении-2018" в Минске. С самого начала у меня были два фаворита - это Маша Ермакова и Лиза Мисникова. И один из моих фаворитов победил", - рассказал Даниэль Ястремский.

По его словам, впереди у Елизаветы очень много работы. "Во-первых, я желаю ей удачи. Во-вторых, выносливости, потому что действительно очень много сил уходит на подготовку к международному конкурсу. Каждый день проходят репетиции. Лиза прекрасно выступила в финале, уверен, что такой же уровень она продемонстрирует и в Польше", - поделился Даниэль.

Финал национального отбора прошел накануне в студии "600 метров" Белтелерадиокомпании. За право выйти на международную сцену детского "Евровидения-2019" боролись восемь сольных исполнителей и две вокальные группы. Причем это были исключительно девочки. Вместе с Елизаветой Мисниковой в гала-концерте выступили Анастасия Жабко, Мария Жилина, Ксения Галецкая, группа Мonkey Tops, София Хролович, София Рустамова, группа "Зефир", Арина Пехтерева, Мария Ермакова. Трансляция шоу велась на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24" , а также на официальном сайте Белтелерадиокомпании.

14-летняя Елизавета исполнила песню "Пепельный". Она вышла на сцену под первым номером, и он стал для ее счастливым. Победителя национального отбора определили по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей. Елизавета Мисникова получила 10 баллов от зрителей и столько же от жюри, что позволило ей занять первое место.

Победительнице вручили специальную награду - стилизованное евровизионное сердце, изготовленное по заказу Белтелерадиокомпании стеклозаводом "Неман".

Детское "Евровидении-2019" пройдет 24 ноября в Гливице. Беларусь участвует в конкурсе песни с момента его основания - с 2003 года. На счету страны две победы: в 2005-м конкурс выиграла Ксения Ситник с песней "Мы вместе", в 2007-м - Алексей Жигалкович с композицией "С друзьями". В 2018 году Беларусь уже во второй раз была хозяйкой детского "Евровидения" и собрала рекордное количество участников за всю историю форума: на сцене "Минск-Арены" выступили юные артисты из 20 стран.

Все права, относящиеся к проведению отбора, принадлежат исключительно организатору - Белтелерадиокомпании - как единственному в стране члену Европейского вещательного союза.-0-

Елизавета Мисникова представит Беларусь на детском "Евровидении-2019" Все права, относящиеся к проведению отбора, принадлежат исключительно организатору - Белтелерадиокомпании как единственному в стране члену Европейского вещательного союза.