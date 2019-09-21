Елизавета Мисникова достойно представит Беларусь на детском "Евровидении-2019" - Хелена Мерааи

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представительница Беларуси на детском конкурсе песни "Евровидение-2017", одна из ведущих финала национального отбора на этот творческий форум Хелена Мерааи высказала уверенность, что Елизавета Мисникова достойно представит Беларусь на детском "Евровидении-2019", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Елизавета Мисникова представит Беларусь на детском "Евровидении-2019" Все права, относящиеся к проведению отбора, принадлежат исключительно организатору - Белтелерадиокомпании как единственному в стране члену Европейского вещательного союза.

"Мне кажется, что у этой девочки особая миссия, - сказала Хелена Мерааи. - В прошлом году мы принимали детское "Евровидение", теперь Елизавета будет представлять нашу страну в Польше. Главное - ничего не бояться, быть искренней, и тогда все получится. Уверена, Елизавета Мисникова достойно представит Беларусь на детском "Евровидении-2019".

Хелена отметила, что ей, как ведущей, было сложно объективно оценивать выступления конкурсантов. "Мы вместе готовились к финалу, репетировали. Я для них была и как подруга, и как советчик. Я их всех так полюбила. Как мне кажется, все выступления были на хорошем уровне, и это было действительно классное шоу", - добавила она.

Финал национального отбора прошел накануне в студии "600 метров" Белтелерадиокомпании. За право выйти на международную сцену детского "Евровидения-2019" боролись восемь сольных исполнителей и две вокальные группы. Причем это были исключительно девочки. Вместе с Елизаветой Мисниковой в гала-концерте выступили Анастасия Жабко, Мария Жилина, Ксения Галецкая, группа Мonkey Tops, София Хролович, София Рустамова, группа "Зефир", Арина Пехтерева, Мария Ермакова. Трансляция шоу велась на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24" , а также на официальном сайте Белтелерадиокомпании.

14-летняя Елизавета исполнила в финале песню "Пепельный". Она вышла на сцену под первым номером, и он стал для нее счастливым. Победителя национального отбора определили по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей. Елизавета Мисникова получила 10 баллов от зрителей и столько же от жюри, что позволило ей занять первое место.

Победительница получила специальную награду - стилизованное евровизионное сердце, изготовленное по заказу Белтелерадиокомпании стеклозаводом "Неман".

Детское "Евровидении-2019" пройдет 24 ноября в Гливице. Беларусь участвует в конкурсе песни с момента его основания - с 2003 года. На счету страны две победы: в 2005-м конкурс выиграла Ксения Ситник с песней "Мы вместе", в 2007-м - Алексей Жигалкович с композицией "С друзьями". В 2018 году Беларусь уже во второй раз была хозяйкой детского "Евровидения" и собрала рекордное количество участников за всю историю форума: на сцене "Минск-Арены" выступили юные артисты из 20 стран.

Все права, относящиеся к проведению отбора, принадлежат исключительно организатору - Белтелерадиокомпании - как единственному в стране члену Европейского вещательного союза.-0-