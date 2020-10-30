Елочные игрушки из разных стран мира представят в Национальном историческом музее

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новогодний выставочный проект "Музей елочных игрушек" откроется 7 ноября в Национальном историческом музее Беларуси, рассказали БЕЛТА организаторы.

Выставка является частью собрания крупнейшей мировой коллекции елочных игрушек. Ежегодно "Музей елочных игрушек" пополняет свои фонды. Посетители увидят экспонаты из Европы, Азии, Австралии, Америки и Африки, аналогов которым нет ни в одном европейском музее.

"В предвкушении новогодних праздников и зимнего волшебства каждый ребенок сможет окунуться в волшебную сказку, а взрослый - вернуться в далекое детство. Выставка расскажет об истории производства стеклянных елочных игрушек с середины XIX века до наших дней и познакомит с традициями новогодних праздников разных стран, в том числе Конго, Перу, Индонезии, Новой Зеландии, Северной Кореи", - рассказали в музее.

Проект создан совместно с фабрикой елочных игрушек "ГРАЙ". Гости музея смогут узнать все секреты производства новогодних украшений на единственной в Беларуси фабрике елочных игрушек, а также под руководством художников предприятия пройти образовательные мастер-классы по изготовлению елочных игрушек. Для самых маленьких гостей организаторы подготовили к показу миниатюрный интерактивный рождественский городок.-0-