Энергию для репетиций финалистке детского "Евровидения-2018" из Грузии дает белорусский шоколад

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Энергию для репетиций финалистке международного детского конкурса песни "Евровидение-2018" из Грузии Тамар Эдилашвили дает белорусский шоколад. Об этом юная артистка рассказала сегодня во время пресс-конференции в "Минск-Арене", передает корреспондент БЕЛТА.

"Я очень сильно люблю Беларусь. Уже попробовала кое-что из национальных блюд. Особенно мне понравился белорусский шоколад, молочный и темный. Я вообще люблю шоколад, он мне дает энергию для репетиций и выступлений", - сказала Тамар Эдилашвили.

Во время репетиции участников конкурса

По словам финалистки, у нее не так много свободного времени. "Сейчас все внимание сконцентрировано на репетициях. Грузия уже трижды побеждала на детском "Евровидении", и это для меня толчок выиграть в четвертый раз. Перед отъездом я общалась с победителями прошлых лет, и они дали мне много ценных советов. Каких? Это секрет", - отметила грузинская исполнительница.

Все участники проекта загадывали мечту во время церемонии торжественного открытия. "Моя мечта - чтобы все друг друга любили и получали от этого вдохновение. Меня любит и поддерживает моя семья, близкие люди. Это мне помогает", - добавила Тамар Эдилашвили.

Финальный концерт детского "Евровидения-2018" начнется 25 ноября в 18.00 в "Минск-Арене". Тамар Эдилашвили выйдет на сцену 13-й. Она исполнит композицию "Твой голос".

Прямую трансляцию песенного форума будут вести телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также сайт Белтелерадиокомпании www.tvr.by и официальный сайт детского "Евровидения" www.junioreurovision.tv. За всеми событиями Евронедели можно также следить в выпусках новостей и дневниках конкурса, которые выходят на "Беларусь 1" по будням в 20.55, а в воскресенье - в 17.35.

Организатором мероприятий детского "Евровидения-2018" выступает Белтелерадиокомпания как единственный в Беларуси член Европейского вещательного союза (ЕВС).-0-