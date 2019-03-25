Энциклопедический проект "Беларусь помнит" презентуют в Музее истории ВОВ

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Издательство "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки" презентует 27 марта в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны энциклопедический проект "Беларусь помнит", сообщили БЕЛТА в издательстве.

Проект состоит из книг "Хатынь. Трагедия белорусских деревень", "Тростенец. Трагедия народов Европы", "Боль и гнев. Холокост и сопротивление в Новогрудке", посвященных трагическим страницам истории Беларуси во Вторую мировую войну, местам массового уничтожения нацистами военнопленных и мирных граждан, партизан и подпольщиков на территории Беларуси. Кроме того, идет работа над изданиями, которые расскажут о трагических событиях в таких местах, как Масюковщинский лагерь смерти, Минское гетто, Красный Берег.

Книгу "Хатынь. Трагедия белорусских деревень" написал историк директор мемориального комплекса "Хатынь" Артур Зельский. "22 марта 1943 года гитлеровские каратели уничтожили деревню, сожгли живыми и расстреляли почти всех ее жителей - 149 человек, в том числе 75 детей. Судьбу Хатыни разделили сотни других белорусских деревень. Памятником всем им стал мемориальный комплекс "Хатынь" - символ бесчисленных жертв, страданий и мужества белорусского народа во Второй мировой войне. В книге содержатся исторические сведения о Хатыни, начиная с ХVI века, рассказ о трагедии этой и других белорусских деревень, уничтоженных нацистами в годы войны, история создания мемориального комплекса и его подробное описание", - рассказали в издательстве.

Вторая книга проекта - "Тростенец. Трагедия народов Европы", написанная историком заведующей отделом научно-исследовательской работы Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Натальей Яцкевич, посвящена трагическим событиям 1941-1944 годов, происходившим около бывшей деревни Малый Тростенец Минского района. "Здесь существовала крупнейшая на оккупированной немецко-фашистскими захватчиками территории СССР нацистская фабрика смерти Тростенец - одно из 8 крупнейших в Европе мест массового уничтожения людей. Ее жертвами стали 206,5 тыс. мирных жителей Советского Союза, Германии, Австрии, Чехии, других стран, а также военнопленных. В книге содержатся исторические сведения о деревнях Малый и Большой Тростенец и их окрестностях, подробный рассказ о трагедии беспредельного по жестокости и цинизму уничтожения нацистами сотен тысяч ни в чем не повинных людей, история увековечения их памяти, описание Тростенецкого мемориала", - отметили в издательстве.

Третья книга "Боль и гнев. Холокост и сопротивление в Новогрудке" (из научно-популярной серии "Беларусь. Трагедия и правда памяти") сотрудницы Новогрудского историко-краеведческого музея Тамары Вершицкой отображает события Великой Отечественной войны на территории Новогрудского и некоторых соседних районов Гродненской и Минской областей. В центре внимания трагедия тотального уничтожения немецко-фашистскими захватчиками еврейского населения города Новогрудка и его героическое сопротивление нацистским палачам, которое позволило выжить многим узникам гетто. Большой интерес для читателей представляют уникальная история легендарного побега через тайно прорытый тоннель узников Новогрудского гетто, рассказ о создании и деятельности еврейского партизанского отряда Тувьи Бельского.

Презентация проекта "Беларусь помнит" состоится в 12.00.-0-