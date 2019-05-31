Энциклопедия "Янка Купала" получила Гран-при конкурса стран СНГ "Искусство книги"

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Персональная энциклопедия "Янка Купала" - проект издательства "Белорусская энциклопедия имени П.Бровки" - получила Гран-при XVІ Международного конкурса государств - участников Содружества Независимых Государств "Искусство книги", который проводился накануне в Баку, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.

"Энциклопедия "Янка Купала" - это значимый интернациональный проект, в котором содержится информация не только о белорусских деятелях культуры, искусства, но и представителях зарубежья, связанных с творчеством поэта. Например, о китайском художнике Ао Тэ, создавшем портрет Янки Купалы, Хизри Асадулаеве, который впервые в белорусской литературе перевел стихи поэта на каратинский язык, - отметили в ведомстве. - В издании рассказывается о переводчиках произведений Янки Купалы на русский, казахский, грузинский, болгарский, татарский, чувашский, туркменский и другие языки".

Кроме того, белорусские книги в 11 рассматриваемых номинациях заняли восемь первых мест, одно второе и одно третье место. Девять изданий удостоены специальных дипломов.

"Все белорусские издания, представленные на конкурсе, повышенного качества - многие из них стали лауреатами и победителями Национального конкурса "Искусство книги", выпущенными госиздательствами "Беларусь", "Белорусская энциклопедия имени П. Бровки", "Вышэйшая школа", "Мастацкая літаратура", "Народная асвета", ОАО "Полиграфкомбинат имени Я. Коласа", "Пачатковая школа", издательский дом "Звязда", РУП "Белкартография", "Белпочта", "Адукацыя і выхаванне", издательский дом "Белорусская наука", а также издательства "Беловагрупп" и "Четыре четверти", - рассказали в Мининформе.

Всего в конкурсе участвовали около 80 изданий из семи стран СНГ: Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, России, Азербайджана и Туркменистана.

Международный конкурс стран СНГ "Искусство книги" с 2004 года организует Межгосударственный совет по сотрудничеству в области периодической печати, книгоиздания, книгораспространения и полиграфии при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества. Задача конкурса - поощрение лучших издательских проектов, популяризация достижений в области книжного искусства и развитие взаимообмена духовными и культурными ценностями между народами. Издания, удостоенные наград конкурса, представляются на Московской международной книжной выставке-ярмарке, после чего передаются на безвозмездной основе Исполнительному комитету СНГ для пополнения фонда Музея истории Содружества и популяризации деятельности СНГ и его органов.-0-