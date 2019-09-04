Энциклопедию Бреста выпустили к 1000-летнему юбилею города

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В издательстве "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки" увидело свет уникальное издание - энциклопедия "Брест.1000", посвященное 1000-летию одного из древнейших городов Беларуси, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор издательства Владимир Андриевич.

Брест богат самобытным историческим и культурным наследием. Многие судьбоносные события европейского и мирового значения связаны с этим городом, Брестской крепостью-героем. Неоднократно кровопролитные и разрушительные войны, пожары и другие бедствия беспощадно уничтожали городское достояние. И каждый раз благодаря самоотверженному труду и стараниям жителей город возрождался. "Зная и учитывая это, в нашем издании мы стремились показать, как берестейцы героически и талантливо творили историю малой родины, создавали особенный дух и неповторимую атмосферу своего города, всегда представляя его миру величественным и мужественным, гостеприимным и удобным для жизни", - рассказал Владимир Андриевич.

По его словам, 14 основных тематических разделов издания включают около тысячи статей, которые рассказывают об истории Бреста, его административно-территориальном устройстве, деятельности органов управления, архитектуре, памятниках и памятных местах, состоянии экономики, здравоохранения, образования, науки, культуры, спортивных достижениях, средствах массовой информации, общественных организациях, религиозных объединениях. В книге содержатся многочисленные биографические статьи об исторических личностях, почетных гражданах, работниках различных сфер, удостоенных высоких государственных наград, почетных званий", - отметил директор издательства.

Богато иллюстрированные 28 тематических блоков на трех языках (белорусском, русском и английском) широко раскрывают наиболее значимые для древнего, но в то же время очень современного Бреста исторические, культурные, научные, образовательные, производственные, спортивные события и достопримечательности города.

В энциклопедии нашли отражение и результаты масштабной работы последних лет по строительству и благоустройству города при подготовке к празднованию своего 1000-летия. Фотографии, сделанные с помощью квадрокоптера, показывают эту масштабную работу в отдельных иллюстративных вкладках.

"В состав редакционного совета книги под руководством председателя Брестского горисполкома Александра Рогачука вошли ученые-историки, сотрудники музеев, библиотек и других учреждений Бреста. Координатором проекта выступил доктор исторических наук, профессор Александр Вабищевич", - подчеркнул Владимир Андриевич. Он добавил, что совместными усилиями подготовлено масштабное современное издание о героическом и трудолюбивом Бресте, которое будет полезным всем, кто интересуется историей и современным развитием городов Беларуси, кто хочет больше узнать о стране и ее людях, кто гордится достижениями родной Беларуси.-0-