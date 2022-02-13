"Если отдаешь жизнь какому-то делу, потом сложно расставаться". Юрий Троян ушел из Большого театра

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Если отдаешь жизнь какому-то делу, потом сложно расставаться. Народный артист Беларуси Юрий Троян в эфире телеканала СТВ поделился эмоциями после ухода с поста главного балетмейстера Большого театра Беларуси, сообщает БЕЛТА. Он вспомнил свой творческий путь в качестве балетного танцора и постановщика танцев.

"В восемь лет вышел на сцену этого театра, мальчиком восьмилетним, но в оперном репертуаре привык выходить. Я так считал, что у меня даже какие-то способности есть. А пошел и поступил в хореографическое училище. Оперу-то я уже знал, а балет для меня был тайной. Тяжелые травмы получил, там всякие были моменты. Бросал, но в последний момент приходил, работал и продолжал. Если ты отдаешь жизнь свою какому-то делу, коллективу, то потом уже очень сложно расставаться", - отметил народный артист.

Юрий Троян вспомнил свою работу в качестве балетмейстера. По его словам, у опытного педагога сразу получается рассмотреть в человеке талант. Народный артист Беларуси ставил танцевальные номера не только для театральных подмостков, но и для киноэкранов. Он принимал участие в таких знаменитых советских фильмах, как "Приключения Буратино" и "Про Красную Шапочку".

"Человек опытный, человек, имеющий какие-то знания, навыки, он видит сразу - с полуслова, с полушага, с полудвижения, что вот за этим человеком стоит какой-то талант, о котором он даже сам не подозревает. Моя карьера постановщика началась с фильма, с кинофильма "Приключения Буратино" и "Красной шапочки". Я там делал танцы. Совершенно не понимая, чем я там занимаюсь, но по молодости согласился. И закончилось на данный момент постановкой детского балета "Конек-Горбунок". Это такой завершенный круг", - рассказал Юрий Троян.

По словам артиста, у него уже есть определенные планы на будущее и он все еще может преподавать.

"Я прощаюсь с балетной труппой, с вот этим кабинетом. Я готов, открыт для предложений, я могу преподавать, я могу ставить. Надеюсь, что все это будет в моей жизни. Есть какие-то планы уже, заделы", - подытожил хореограф.-0-