Эстафета праздничного настроения стартовала на волнах Белорусского радио

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В канун Нового года генеральный продюсерский центр Белорусского радио подготовил для слушателей насыщенное и разнообразное наполнение Первого национального канала, канала "Культура", радиостанций "Радиус-FM" и "Сталіца", а также международного радио "Беларусь". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Уже сейчас в эфире Первого национального интерактивный марафон поздравлений проводят ведущие любимой программы "Вітаем, віншуем, жадаем!". Основные итоги года по традиции подводит главная информационная программа "Радыёфакт", а знаковые события 2020-го радиожурналисты обсуждают вместе с экспертами и медийными персонами в эфире "Актуальнага мікрафона".

О новогодних традициях встречи Нового года в семейном кругу рассказывают гости "Сямейнай праграмы", а 31 декабря в предновогодний вечер симфонический оркестр пригласит слушателей в увлекательное виртуальное турне по планете под звуки любимых мировых хитов. С первых минут уже нового года музыкальную эстафету в эфире подхватит проект "Любимая пластинка. Новогодняя коллекция" - "золотые" ретро-хиты.

Помимо этого, новогодний эфир украсят лирические зарисовки "Паэтычнага эцюда" - прозвучат поэтические поздравления от классики до современности в исполнении мастеров белорусской театральной школы, а "Тэатр Беларускага радыё" пригласит слушателей на спектакли со сказочными сюжетами.

Праздничный эфир канала "Культура" разнообразят новогодние радиооткрытки, а в информационных, публицистических и культурологических проектах с участием именитых гостей будут названы наиболее значимые культурные события 2020 года. В музыкальных, литературно-художественных и познавательных передачах прозвучат известные рождественские и новогодние мелодии композиторов-классиков и современных авторов из разных стран. Помимо этого также запланированы трансляции праздничных концертов Европейского вещательного союза, концертных программ из фондов Белорусского радио.

Приятные призы ждут самых активных слушателей и подписчиков социальных сетей радиостанции "Радиус FM". Накануне Нового года в эфире утреннего шоу "Теория большого утра" начнутся тематические викторины на знание традиций новогодних празднований. В проекте "Активная 5-ка!" отметят самых преданных поклонников радиостанции из числа подписчиков в соцсетях Instagram и ВКонтакте. 31 декабря в эфир выйдет "Капустник" с поздравлениями ди-джеев и лучшими новогодними композициями последних лет. За несколько часов до полуночи прозвучит итоговый хит-парад "Радиус ТОП-20". В полночь место в эфире займет новогодняя дискотека, которая продлится до 14.00 1 января 2021 года.

Слушателей радиостанции "Сталіца" в дни новогодних и рождественских праздников порадуют поздравительные музыкальные открытки. 31 декабря в утреннем шоу "Ранак робім разам" и в дневной информационно-развлекательной программе "Ну і дзянёк!" пройдут конкурсы и викторины с розыгрышем интересных и полезных призов.

Международное радио "Беларусь" представит зарубежным слушателям на всех девяти языках вещания дайджест наиболее значимых событий 2020 года в политической, экономической, культурной и спортивной жизни Беларуси. Запланированы интервью с политическими и общественными деятелями, спортсменами и артистами. В программах "Наследие" и "Беларусь и мир" журналисты-международники расскажут о белорусских традициях празднования Нового года, особенностях его встречи в этом году, праздничных благотворительных акциях и кампаниях. Международный спутниковый и онлайн-эфир наполнят новогодние приветствия и поздравления от постоянных слушателей радиостанции из разных стран.

В медиахолдинге отметили, что праздничные программы выйдут и в эфире региональных радиостанций "Радио Брест", "Город FM", "Радио Витебск", "Радио Гомель", "Гомель+", "Радио Гродно", "Радио Могилев" во всех областях страны.

"Под аккомпанемент красивой музыки и добрых пожеланий генеральный продюсерский центр Белорусского радио приглашает вместе встретить зимние праздники и в полной мере ощутить их волшебство", - добавили в пресс-службе.-0-