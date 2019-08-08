Эстонский духовой оркестр "Саксон" исполнит музыку театра и кино в Минске 10 августа

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эстонский духовой оркестр "Саксон" под управлением дирижера Кайдо Киви выступит в Минске на V Фестивале "Классика у Ратуши с velcom | A1" 10 августа, сообщили БЕЛТА организаторы.

"Саксон" - это музыкальный коллектив из эстонского города Пярну с более чем 50-летней историей. В составе оркестра 35 человек в возрасте от 13 до 78 лет самых разных занятий и профессий, объединенных искренней любовью к музыке и исполнительским талантом, - рассказали организаторы. - В Минске артисты сыграют белорусский "Крыжачок", песни эстонских композиторов, а также хорошо знакомые широкой публике мелодии из советских кинофильмов "Веселые ребята", "Долгая дорога в дюнах", "Дети капитана Гранта", "Овод", а также театральных постановок по таким известным литературным произведениям, как "12 стульев", "Моя прекрасная леди", "Отверженные".

Концерт оркестра будет состоять из двух отделений. В перерыве между ними для жителей и гостей столицы выступит популярный эстонский певец и актер Таллиннского городского театра Марко Матвере в фортепианном сопровождении Тармо Ээспере.

В этом сезоне по случаю пятилетнего юбилея "Классика у Ратуши с velcom | A1" звучит на улицах пяти городов Беларуси. Концерты в Витебске, Гомеле, Гродно и Бресте уже состоялись. Серия музыкальных вечеров в Минске началась 20 июля и продлится по 31 августа. Так, 17 августа выступит Государственный камерный оркестр Беларуси и международный концертный солист, профессор Высшей школы искусств Королевской консерватории Гента (Бельгия) Тимур Сергееня, а 31 августа - Президентский оркестр Беларуси.

Вечера классики в столице неизменно проводятся при поддержке компании velcom | A1 и Мингорисполкома. Вход на классические концерты у ратуши традиционно свободный.-0-