Эстрадный певец Александр Малинин отмечает юбилей

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Советский и российский эстрадный певец, народный артист России и Украины Александр Малинин сегодня отмечает 60-летний юбилей.

Лукашенко поздравил Александра Малинина с 60-летием Глава государства выразил уверенность, что проникновенное, искреннее творчество народного артиста России и в дальнейшем будет радовать публику, способствовать укреплению культурных связей между народами Беларуси и России.

Александр Николаевич Малинин (до 1988 года носил фамилию Выгузов) родился 16 ноября 1958 года в Свердловске (ныне - Екатеринбург). Его отец - железнодорожник Николай Степанович, мать - сортировщица овощей на овощной базе Ангелина Анатольевна. В детстве Александр увлекался хоккеем, посещал кружки: хоровой, танцевальный, духовой (играл на альте). С 14 до 15 лет он играл в военном оркестре на валторне.

Мама будущего певца хотела, чтобы сын стал машинистом тепловоза. После восьмого класса Александра отправили учиться на помощника машиниста электропоездов. Артист вспоминает, что отучился на курсе всего три дня, после чего понял, что профессия ему совершенно не подходит. Когда в школе задавали писать сочинения на темы "Кем я хочу стать", Александр Малинин неизменно писал - артистом. Он ярко описывал свои возможные гастроли по разным городам и странам мира.

Александр Малинин, 2005 год

В 17-летнем возрасте он поступил в студию эстрадного искусства при Свердловской областной филармонии, выдержав огромный конкурс. На курс принимали всего четыре человека, а желающих было 311. По окончании студии Малинин работал в Уральском народном хоре. После призыва в армию он продолжал петь в ансамбле песни и пляски Уральского военного округа. В 1981 году выступал с очень популярным вокально-инструментальным ансамблем "Поют гитары". Позже он стал солистом в коллективе "Метроном".

После переезда в Москву учился в музыкальном училище имени Ипполитова-Иванова. Был артистом "Госконцерта". Выступал в ансамбле "Голубые гитары". С 1983 по 1987 год работал в группе "Цветы" Стаса Намина. Вместе с коллективом Александр поехал на полгода в США.

В первый же день после возвращения из Америки Малинин попал в страшную автокатастрофу. Этот период стал для Александра очень тяжелым, он думал, что потерял голос. "Я остался без средств, потерял голос, потерял работу, - вспоминает певец. - Весь переломанный, в гипсе, я полгода скитался по друзьям, потому что негде было жить. У меня было достаточно времени подумать о жизни и о ее смысле. И я пошел на костылях в церковь, принял обряд крещения. И сразу понял, как мне нужно жить, как мне нужно петь..."

Настоящую известность артист получил после победы на конкурсе "Юрмала-88". Для каждого из четырех отделений он подготовил совершенно оригинальные песни, которые отличались от других по стилю, жанру и лирической тональности: "Любовь и разлука", "Коррида", "Осторожно, двери закрываются" и "Напрасные слова". Малинин получил Гран-при на конкурсе в Юрмале.

Во время гала-концерта "Славянскі карагод на Купальскім свяце", 2012 год

Победа дала толчок карьере Малинина. Он практически сразу стал одним из самых известных певцов страны. В 1990 году продюсером Малинина стал Сергей Лисовский, фирма которого провела концертную шоу-программу под названием "Бал Александра Малинина" в спортивно-концертном комплексе "Олимпийский". За 20 дней ее посетили 360 тыс. зрителей. Балы Александра Малинина с того времени стали традиционными. Наиболее популярными стали "Пасхальный Бал моей души", "Рождественский Бал Александра Малинина", "Девятый Бал", "Звездный Бал" и "Берега моей жизни". В конце 90-х годов генеральным продюсером Александра Малинина стала его супруга Эмма.

В 2016 году для поклонников творчества Малинина состоялся грандиозный концерт "Серебряный бал", посвященный 25-летию его брака с Эммой. Начинался он красивой зрелищной имитацией метели. Сквозь кружево снежинок угадывались силуэты церквей, дворянских поместий, дам и кавалеров, танцующих вальсы.

За годы сольной карьеры Александр Малинин исполнил множество хитов, среди которых "Напрасные слова", "Поручик Голицын", "Белый конь", "Леди Гамильтон", "Берега" и др. Он записал более 20 сольных альбомов. Наибольшей популярностью пользовались диски "Любви желанная пора", "Венчание", "Ночи окаянные", "Я все равно люблю тебя".

Александр Малинин. "Славянский базар в Витебске", 2013 год

В 2013 году Малинин был награжден в Беларуси орденом "Верность и вера" первой степени, награждение прошло 26 ноября на сольном концерте певца во Дворце Республики. Решение о присуждении ордена было принято Общественным советом по нравственности и движением "Семья - Единение - Отечество". Орден "Верность и вера" прежде присуждали госдеятелям, академикам, другим лицам. Малинин стал первым российским исполнителем, кому выпала такая честь.

На гала-концерте музыкального фестиваля "Славянский базар в Витебске" в 2013 году Александр выступил с Еленой Ваенгой, исполнив дуэтом хит "Две души".

Елена Ваенга и Александр Малинин. "Славянский базар в Витебске", 2018 год

В 2018 году Александр Малинин снял клип к песне "О любви иногда говорят" в Мирском замке. Режиссером клипа выступил Владимир Янковский.

Сегодня в уникальном репертуаре Александра Малинина можно встретить народные песни, классические русские романсы, сочинения европейских композиторов и рок-музыку. Сам певец называет свой стиль ретро-рэйв.

Диана Гурцкая, Александр Малинин и Тамара Гвердцители. "Славянский базар в Витебске", 2018 год

В личной жизни, по словам самого Малинина, он счастлив, хотя женат был трижды. Его третья жена - Эмма Валентиновна Малинина, по профессии врач-гинеколог, кандидат медицинских наук. Помимо певческой карьеры мужа Эмма Малинина занимается аптечным бизнесом и владеет собственной гинекологической клиникой.-0-