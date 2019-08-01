Этнологи БГУ обнаружили в Гродненской области 300-летнее Евангелие

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Этнологи БГУ обнаружили в Гродненской области раритетное Евангелие возрастом около 300 лет. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе БГУ.

Книга найдена во время этнографической практики студентов исторического факультета. Владельцем книги является старожил Зельвенского района Александр Калюто. Библия, содержащая легендарные рассказы о жизни и учении Христа, передается в семье как реликвия от отца к сыну на протяжении более пяти поколений. По словам обладателя издания, возраст книги может достигать 300 лет. Подлинный переплет не сохранился. Установить точный возраст старопечатного Евангелия еще предстоит ученым исторического факультета БГУ. Они также определят уникальность экземпляра.

Фото БГУ

Обычно подобные издания можно встретить в фондах музеев, церквях, частных коллекциях. Поэтому такая находка среди местных жителей может оказаться ценным артефактом. Так, в 2016 году во время этнографической практики студентов исторического факультета БГУ была обнаружена икона святой великомученицы Варвары, датируемая второй половиной 19 века. Икона принадлежала жительнице Борисовского района, которая и передала ее участникам экспедиции. Историками была проведена атрибуция, после чего икона пополнила фонд Национального исторического музея.

В этом году этнографические исследования прошли в десяти населенных пунктах Зельвенского района Гродненской области. Всего в течение трех недель было опрошено более 60 пожилых людей. Такие экспедиции проводятся с целью фиксирования речевых особенностей коренных жителей, выявления местных особенностей, изучения традиций и обрядов, обнаружения новых исторических источников. Все полученные материалы обрабатываются и публикуются для дальнейшего использования фольклористами и лингвистами. Работа велась под руководством сотрудников кафедры этнологии, музеологии и истории искусств исторического факультета университета.-0-