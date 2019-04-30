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Евгений Владимиров: моя мечта - открыть в Минске Дом джаза

Культура 30.04.2019 | 16:14

На календаре 30 апреля - Международный день джаза - праздник, который объединяет миллионы людей, понимающих особый музыкальный язык, состоящий из чарующего ритма, яркой мелодии, виртуозной импровизации и гармонии. Сегодня этот день отмечают в 190 странах мира на разных континентах. Что не удивительно, ведь представители всех национальностей любят джаз, в основе которого лежит симбиоз европейских и афроамериканских музыкальных направлений. Джаз, символизируя единство и мир, способствует межкультурному диалогу. Как он развивается в Беларуси, где можно услышать лучших джазовых музыкантов мирового уровня и сколько поклонников этого направления среди белорусов, корреспондент БЕЛТА узнала у мэтра отечественного джаза, продюсера Евгения Владимирова.

- Евгений, вы на джазовой сцене уже более 30 лет. Любовь к этому музыкальному направлению у вас появилась еще в школьные годы, затем было эстрадно-джазовое отделение в Минском музыкальном училище им. Глинки и Российской академии музыки имени Гнесиных. Позже вы основали единственный в нашей стране джаз-клуб. Как и когда появилась идея сделать Минск джазовым городом?

- Когда в Минске в конце 1990-х был еще так называемый железный занавес и никто не приезжал, я решил сделать все возможное, чтобы жители нашей столицы наслаждались концертами выдающихся джазовых исполнителей. Свой джаз-клуб я открыл в 1995 году и начал на разных площадках столицы организовывать концерты знаменитых музыкантов. Наше движение назвал "Звезды мирового джаза в Минске". Сначала мы привозили народных артистов советского джаза, на которых сами были воспитаны в детстве: Олега Лундстрема, Давида Голощекина, Алексея Козлова, Игоря Бриля, Георгия Гараняна, Даниила Крамера.

Затем стали приглашать джазменов из Нью-Йорка, у которых есть ощущение блюза. Ведь Новый Орлеан - родина джаза, а Нью-Йорк - его колыбель. Но все-таки вторая половинка джаза - это европейцы. В основе джаза - импровизация. А скрипичные концерты Паганини - это тоже импровизация, как прелюдии и фуги Баха, произведения Моцарта. Дальше, смотрите, с одной стороны Дюк Эллингтон и его великий джаз-оркестр, а с другой - свинговый оркестр Гленна Миллера, точно так же Луи Армстронг и Тони Беннетт. Две расы создали джаз, который, напомню, выйдя из публичных домов и злачных мест Нового Орлеана, через несколько десятилетий зазвучал на самых престижных площадках и форумах, объединяя страны и континенты.

- В 2012 году вы стали дипломантом Национальной комиссии ЮНЕСКО "За значительный вклад в развитие белорусского джаза" и начали проводить в нашей стране фестиваль джаза…

- Я стал дипломантом и решил, что пора проводить фестиваль. Кстати, был интересный момент на вручении. Я поинтересовался у председателя Национальной комиссии ЮНЕСКО, почему почти 200 стран отметили джаз, а не классику. И мне ответили, что джаз за сто лет проделал такую эволюцию, как классика за всю свою 500-летнюю историю, и смог объединить все цвета кожи народов мира.

После 20 лет цикла "Звезды мирового джаза в Минске" нам захотелось привезти 100 исполнителей джаза в Минск, и пусть из них будет 15 звезд, обладателей премий "Грэмми", а все остальные просто хорошие профессионалы, но именно этим фестиваль и отличается от концерта. И в 2012 году мы впервые в ноябре организовали международный джазовый фестиваль Jazz in Minsk с помощью бывшего министра культуры Павла Латушко. С тех пор уже прошло семь форумов - традиционно в конце ноября на двух сценах: концертного зала Дворца профсоюзов и в "Джаз-клубе" во Дворце Республики. В этом году будет восьмой фестиваль - и это здорово!

За последние 10 лет белорусский джаз сильно развился. Приезжают к нам выдающиеся артисты, звезды мирового джаза и влюбляются в нашу страну. Приятно, когда в оргкомитет фестиваля звонят поклонники джаза из разных уголков мира и спрашивают о том, когда у нас выступит тот или иной артист. И мы понимаем, что это уже и есть признание на мировом уровне. Люди стремятся попасть на наш фестиваль из Лондона, Парижа, не говоря уже о близлежащих столицах. С каждым годом фестиваль становится все ярче. Мы проводим аншлаговые концерты в большом зале Дворца Республики. Кроме того, музыканты мирового уровня бесплатно дают мастер-классы студентам в Белорусском государственном университете культуры и искусств, которые, я уверен, лет через пять тоже будут покорять сердца зарубежной публики.

- Существует ли отечественная школа джаза?

- К сожалению, как таковой школы джаза у нас нет. Потому что школа - это традиция, а джаз у нас не так давно. Но я думаю, что мы за лет 20 пройдем тот путь, который в Америке прошли за несколько десятилетий, и все наверстаем.

- Кто из джазовых музыкантов выступит в нашем городе в ближайшее время?

- Мы надеемся, что маэстро Раймонд Паулс выступит у нас и покажет свои композиции, но в джазовой обработке. И это будет не менее интересно, чем концерт Дюка Эллингтона или Эллы Фицджеральд.

Совсем скоро, в последние дни мая, впервые в Минск приедет певица Сесил Верни - это афроамериканская джазовая певица, обладательница высших джазовых наград, которая выпустила около 50 сольных альбомов. Она считается одной из наиболее трендовых исполнительниц джаза. Ждем с нетерпением встречи с ней.

- Сколько человек посещают джазовые концерты в Минске?

- Около 25 тыс. в год, 70% из которых - наши постоянные зрители. Проводя каждый концерт, мы надеемся, что зритель получит заряд радости и позитива.

- Почему, по вашему мнению, не все любят и понимают джаз?

- Возможно, потому что одни умеют слушать, а другие нет (улыбается). На самом деле, джаз достаточно один раз услышать, чтобы понять, нравится тебе такая музыка или нет. Но всегда будут люди, которым джаз интересен, потому что он дает ощущение творческого экстаза.

Мне как организатору джазовых концертов в Минске и как музыканту очень радостно видеть публику, которая по-настоящему любит джаз. Мы счастливы, когда видим восторг в глазах. Кстати, были проведены многочисленные исследования о влиянии джаза на организм человека, и выяснилось, что он оздоравливает, способствует укреплению сердечно-сосудистой и нервной систем, опорно-двигательного аппарата. Публика заряжается позитивной энергией и становится счастливее и успешнее.

- Евгений, а где вы чаще всего гастролируете?

- Очень люблю выступать в Санкт-Петербурге, где около 30 джазовых клубов. Если я приезжаю туда, мне делают тур из 5-6 клубов и джазовой филармонии Давида Голощекина, где уже я сам выступаю как звезда джаза. Был в Вильнюсе и Риге, в Польше и Израиле. Но очень хочу выступить в США. Мои ближайшие гастроли по Латвии начнутся в середине мая.

- С чем у вас ассоциируется слово "джаз"?

- Счастье, энергия, одухотворенность, творчество, красота и романтизм. Это ощущение силы и юности, когда чувствуешь себя способным на все. И хочется постоянно играть и слушать джаз, который подпитывает и позволяет чувствовать себя в форме и драйве.

- Могли бы вы назвать несколько фактов о себе, не связанных с джазом?

- Я люблю спорт, регулярно занимаюсь бодифитнесом. Постоянно играю на трубе - это своего рода йога, потому что происходит массаж всех внутренних органов и появляется огромный прилив сил. Также одно из моих любимых занятий - обнимать любимую.

- Остались ли у вас нереализованные планы, мечты?

- Хочу научиться исполнять на профессиональном уровне джазовые танцы и улучшить английский язык.

А моя главная мечта - открыть Дом джаза в Минске, единственный в своем роде, где бы всегда звучал джаз. Ради этого стоит жить, работать, импровизировать. Уже сегодня Минск является крупным джазовым центром, потому что мы проводим пять ежемесячных концертов, ежегодные фестивали, но нет предела совершенству.

- Пожалуй, можно с уверенностью сказать, что вы успешный человек. В чем секрет вашего успеха?

- Наши успехи определяет ощущение счастья. Понимание, что я служу джазу, делает меня счастливым, и это автоматически притягивает остальной успех. Созидать, любить, творить - это три кита, так сложно и так просто. Счастлив тот, кто нашел любовь и любимое дело. Поэтому я счастливый человек, ведь в моей жизни много любви.

Ольга АНТОНЕНКОВА,

БЕЛТА.-0-

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