Евразийский международный фестиваль культур. Вячеслав Бортновский приглашает

Программы, предлагаемые мэтром всемирно известной петербургской дирижерской школы Вячеславом Бортновским,

всегда отличаются оригинальностью и изяществом.

Вот и в концерте 30 ноября маэстро предлагает нам погрузиться в мир грез и великолепной музыки. Диапазон стилистики музыкальных "изысков" простирается от ярчайшего представителя авангардного направления XX века Альфреда Шнитке (Concerto Grosso No1 (V ч.) до выдающегося классика пуэрториканской поп-культуры Рафаэля Эрнандеса (El Cumbanchero).

Несомненный интерес в программе вызывает несколько композиций прославленного израильского кларнетиста-виртуоза, легенды клезмерской музыки Гиора Фейдмана ("Lets be happy", "Sholem Alekhem").

Пожалуй, впервые в концертном зале Белгосфилармонии прозвучит сочинение одного из классиков китайской музыкальной культуры XX века Xian Xinghai, воплощенное в формате концерта для фортепиано с оркестром.

Несколько композиций широко популярного мэтра аргентинского танго Астора Пьяццоллы ("Adios Nonino", "Libertango") и зажигательный "Чардаш" П.Итурральде, наполненных харизмой и страстью, дополнят наслаждение изысканностью и многообразием национальных музыкальных культур.

Для гурманов киномузыки в программе прозвучат два саундтрека из кинофильмов "Список Шиндлера" и "Крестный отец".