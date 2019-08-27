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27 августа 2019, 15:08

Факсимиле Брестской Библии стало самым необычным в истории белорусской печати - Суша

Во время презентации. Фото "СБ. Беларусь сегодня"
Во время презентации. Фото "СБ. Беларусь сегодня"

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Факсимильное издание Брестской Библии 1563 года стало самым необычным в истории белорусской печати, заявил заместитель директора Национальной библиотеки, координатор и научный руководитель издания Александр Суша на пресс-презентации в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уверен, что издание войдет в историю современной белорусской культуры, как это случилось с самым первым изданием Брестской Библии в 1563 году. Эта книга уникальна сама по себе. Брестская Библия стала легендой, она считается самой красивой, дорогой, большой и, как ее порой называют, самой загадочной в истории книжной культуры Беларуси, - сказал Александр Суша. - Современное факсимильное издание можно в определенной степени назвать самым необычным в истории отечественной печати. Ни по размеру, ни по весу, ни по объему таких книг в Беларуси не выходило".

Факсимильное издание весит 15 кг и насчитывает около 1,5 тыс. страниц фолиантного формата, имеет два титульных листа и украшено чрезвычайно красивыми гравюрами. В нем с абсолютной точностью воссозданы все особенности оригинального издания: его размер, характер печати, бумаги, рукописные надписи и пометки на страницах книги. Специально для издания по древним технологиям и полностью вручную был выполнен специальный переплет.

Книга воспроизведена с уникального экземпляра, который в свое время хранился в библиотеке Богуслава Радзивилла. "К большому сожалению, большинство экземпляров Брестской Библии неполные. В мире есть много фрагментов, сохранились просто отдельные листы. Полных экземпляров единицы, и это один из наиболее хорошо сохраненных. В нем и переплет эпохи, и книжный блок сохранился", - добавил замдиректора Национальной библиотеки. Сейчас этот оригинал хранится в Польше.

Как отметила арт-директор издательского дома "Сегмент" Кира Слижикова, факсимиле стало настоящим творческим вызовом. Над проектом работали более 10 человек в издательстве. Совместно с Национальной библиотекой проведено специальное исследование, которое позволило определить, как в ту эпоху оформлялись подобные издания. С художественно-технической точки зрения все соединения, крепления, корешок выполнены так, как будто книга издана несколько столетий назад. Это же касается и фурнитуры, декоративного оформления.

Проект реализован в форме государственно-частного партнерства при финансовой поддержке закрытого акционерного страхового общества "Белнефтестрах". "Проект получился удачным. Мы и дальше готовы оказывать всяческое содействие в любых амбициозных культурных, исторических и религиозных проектах", - отметил гендиректор общества Анатолий Чайчиц.

В перспективе проект планируется сделать общедоступным. "Мы хотим, если будет заинтересованность со стороны государственных, общественных организаций, частных владельцев, издавать книгу под заказ", - сказал Александр Суша.

На данный момент выполнено 11 экземпляров. Вместе с факсимиле опубликованы результаты научного исследования о книжном памятнике, которые показывают его значимость для отечественной культуры. Сегодня в Минске состоялась первая презентация издания. Для широкой общественности факсимиле Брестской Библии будет презентовано во время празднования тысячелетия Бреста, а также на Дне белорусской письменности.-0-

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Беларусь библиотека книги Минск презентация
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