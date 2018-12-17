Факсимильное издание "Букваря" передали в библиотеки Брестской области

17 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской областной библиотеке имени М.Горького сегодня состоялась церемония передачи факсимильного издания "Букварь" учреждениям культуры и образования региона, передает корреспондент БЕЛТА.
В Брест доставлены 36 экземпляров трехтомника, который представляет непосредственно факсимильное издание "Букваря", его перевод на современный белорусский язык, а также научные исследования на русском, белорусском и английском языках. Книги вручены представителям областной библиотеки им. Горького, публичных городских и районных библиотек, университетов, музеев и религиозных организаций.
"Презентуем первую в мире книгу, которая называлась "Букварем", ее придумали наши предки. В Лондоне сохранился экземпляр издания. Мы сделали цифровую копию, а затем проект по факсимильному восстановлению древнего памятника. Практически от этой книги берет начало традиция школьного обучения в Беларуси и многих других странах", - отметил заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси Александр Суша. Он добавил, что издание будет интересно широкому кругу читателей.
Факсимильное издание "Букваря" в декабре-январе поступит в библиотеки всех областных центров и районов. В дар книги также будут переданы в высшие учебные заведения, духовные и научные центры. После Бреста церемонию передачи планируется провести в Гродно, следующий на очереди - Витебск.
Первый в мире "Букварь", который издали белорусы, увидел свет в 1618 году. Он вышел на церковнославянском языке в типографии Виленского православного братства Святого Духа в Евье. Книга карманного формата состояла из 52 листов. В "Букваре" размещен славянский алфавит, примеры слогов из двух и трех букв, простые слова на церковнославянском языке, перечень знаков препинания, цифр (в кириллической традиции), а также азы грамматики и тексты для чтения, включающие религиозные гимны, молитвы, заповеди, проповеди.
Александр Суша подчеркнул, что Национальная библиотека Беларуси тесно сотрудничает с коллегами из Бреста. В частности, учреждения культуры обсуждают совместный проект, приуроченный к тысячелетию города над Бугом. Юбилей областной центр отметит в 2019 году.-0-
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