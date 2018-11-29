Факсимильные издания первого "Букваря" пополнили библиотеки Швейцарии

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Женеве и Берне прошли мероприятия в честь 400-летия первого в мире "Букваря", его факсимильные издания пополнили библиотеки Швейцарии, сообщили БЕЛТА в Национальной библиотеке Беларуси.

Белорусская делегация посетила Женевский и Бернский университеты, где презентовала и передала в дар факсимильные издания первого "Букваря", а также представила книги из фонда Национальной библиотеки, посвященные белорусскому языку, литературе и культуре.

Рассказывая об истории издания "Букваря" и его значении для белорусов, директор НБ Роман Мотульский отметил, что это наиболее раннее печатное пособие для начального обучения грамоте. "Издание раскрывает всю значимость и уникальность памятника и призвано способствовать популяризации лучших образцов книжной культуры белорусского народа, сохранению его духовного наследия, - подчеркнул Роман Мотульский. - Подаренная литература будет способствовать расширению иностранной университетской аудитории, для которой книги будут представлять практический интерес".

Кроме того, фонд Восточноевропейской библиотеки Швейцарии пополнился коллекцией белорусских изданий - лауреатов национального конкурса "Искусство книги" и других престижных премий проекта "Беларусь сегодня".

В 1618 году в типографии Виленского православного братства Святого Духа в Евье увидел свет "Букварь славянского языка". "Букварь" вышел на 52 листах в карманном формате. В нем размещен славянский алфавит, примеры слогов из двух и трех букв, простые слова на церковнославянском языке, перечень знаков препинания, цифр (в кириллической традиции), а также азы грамматики и тексты для чтения, включающие религиозные гимны, молитвы, заповеди, проповеди.

Юбилейные мероприятия в честь 400-летия первого в мире "Букваря" в Национальной библиотеке проходят с начала года. К этому времени состоялись выставки, которые продемонстрировали богатую историю букварей, а также рассказали о букварях народов мира.-0-