Феерия эмоций и искусства: звездные 30 лет Славянского базара в фотографиях

Славянский базар в Витебске, 1999 год

Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" - крупнейший в Беларуси культурный форум, который объединяет страны и континенты, современное искусство и народное творчество.

Звезда "Славянского базара" зажглась в Витебске в июле 1992 года. Уже тогда музыкальный фестиваль собрал более тысячи участников из Беларуси, России, Украины, США, Канады, Австралии, Польши, Грузии. С 1995 года форум официально стал Международным фестивалем искусств и проходит под личным патронатом главы государства.

В нынешнем году "Славянский базар в Витебске" отмечает тридцатилетие. Собрали яркие моменты прошедших фестивалей. Феерия эмоций и искусства - в фотоподборке БЕЛТА.

Фестиваль "Славянский базар-96". Выступает гость фестиваля болгарский певец Бисер Киров

Владимир Мулявин на заключительном концерте фестиваля "Славянский базар в Витебске", 1998 год

Филипп Киркоров. Фестиваль "Славянский базар-94"

Михаил Финберг и Людмила Гурченко на Славянском базаре в Витебске, 2003 год

Творческий вечер Пахмутовой на Славянском базаре в Витебске, 2015 год

Балканский рок в моде - доказано Бреговичем и Кустурицей на Славянском базаре, 2018 год

Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске", 1997 год

Славянский базар в Витебске, 2010 год

Эдита Пьеха на фестивале "Славянский базар-96"

Композитор Игорь Крутой на фестивале "Славянский базар в Витебске", 1998 год

Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске". Ансамбль "Сябры"

Концерт "Привет из Сан-Ремона" на "Славянском базаре", 2013 год

Надежда Бабкина, 2014 год

Валерий Леонтьев. Славянский базар в Витебске, 1997 год

Григорий Лепс на Славянском базаре в Витебске, 2015 год

Славянский базар в Витебске, 2014 год

Ядвига Поплавская и Александр Тиханович. Витебск, 2014 год

Полада Бюльбюль оглы зажглась на Аллее звезд Славянского базара в Витебске, 2015 год

Гость фестиваля американский актёр Лэйн Дэвис, сыгравший роль Мейсона в сериале "Санта-Барбара". Витебск, 1995 год

Алла Пугачева. Фестиваль "Славянский базар-94"

Надежда Бабкина. Славянский базар в Витебске, 2004 год

Витебск, 2005 год

Славянский базар в Витебске, 2015 год

Раймонд Паулс предлагает устроить творческие состязания конкурсантов Славянского базара и Новой волны. Витебск, 2009 год

Репетиция концерта народного артиста России Льва Лещенко на Славянском базаре в Витебске, 2012 год

Звездный час с Патрисией Каас. Витебск, 2007 год

Лайма Вайкуле на фестивале в Витебске, 2005 год