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Культура
22 мая 2020, 11:22

Фея фарфора

Ольга Угринович
Ольга Угринович

Художница Ольга Угринович создает из керамики настоящие произведения искусства! О том, легко ли работать с фарфором, о неприятных сюрпризах глазурирования и о людях разного цвета, сегодня наш разговор.

Волшебство в кусочке глины

Свои первые глиняные изделия Ольга создавала еще в раннем детстве. Ее отец, Владимир Угринович, был известным керамистом. Ольга вспоминает, как отец брал ее с собой на занятия в театрально-художественный институт. Маленькая Оля в это время расписывала красками тарелочки, которые до сих пор хранятся дома. "Папа был талантливым реставратором. Помню, как благодаря его мастерству прямо на глазах из древнего черепка постепенно вырастало целое блюдо. Это настоящее волшебство!", – говорит Ольга.

Уже студенткой, она создавала свои первые блюда и чашки, расписывала собственноручно изготовленный фарфор.

Договориться с фарфором

Последние пятнадцать лет Ольга занимается именно фарфором. Два года назад открыла свой художественный дом в Минске где, проводит мастер-классы для всех желающих.

Процесс создания будущего керамического шедевра весьма кропотливый и трудоемкий. Начинается все с раскатывания пластов белой глины. Далее формируется изделие, на нем делают узор. Отличительная особенность керамики Угринович – натуральный декор созданный с помощью живых цветов и веточек. Через пару дней отправляет работу на первый обжиг. Затем изделие покрывает глазурью. И тут наступает время второго обжига, который происходит при 1200 градусах – именно при такой температуре получается фарфор.

"Фарфоровая масса – капризный материал, с ней нужно уметь договариваться, – рассказывает Ольга. – Изделия могут потрескаться или разрушиться на любом этапе создания. Часто бывает: вкладываешь душу в свою работу, "зализываешь" каждую трещинку, как рану. Ждешь, что еще немного и получится красота... Открываешь печь – а там мелкие осколки. До сих пор не могу к этому привыкнуть!"

По словам мастера, есть много тонкостей в работе с керамикой. Например, сушат изделия в помещении без сквозняков. Если где-то образовался пузырек воздуха, все может рассыпаться в печи. А бывает, цвет получается совсем не тот, который задумывали изначально. Все потому, что керамист накладывает на изделие глазурь из жидкого стекла. Ее цвет проявляется только после обжига. Художник практически работает вслепую. К тому же, на цвет может повлиять и толщина слоя глазури. "Даже у меня, несмотря на многолетний опыт, порой случаются сюрпризы. Бывает, ждешь рисунок розового оттенка, а из печи вынимаешь фиолетовое блюдо. И не понимаешь: как такое вышло… Зато какой восторг испытываешь, когда все получается!"

Чашка под темперамент

Многие белорусы, покинувшие родину, покупают изделия Ольги, скучая по родным полям с васильками, одуванчиками и другими полевыми цветами. Иностранцы приобретают блюда и чашки в подарок, как символ Беларуси, часто заказывают почтой. Некоторые работы нашли себе хозяев в России, Польше, Литве, Италии, Испании, Америке, Швеции, Швейцарии, Голландии, Германии, ОАЭ и других странах мира.

Саму Ольгу часто можно застать в магазине – она помогает выбрать покупателям подарок. "Иногда ориентируюсь на гербарный гороскоп. Но чаще всего помогаю выбирать интуитивно. Ищем подарок, подходящий под темперамент человека, его стиль, – рассказывает мастер. – Для меня люди ассоциируются с цветами по энергетике. Например, папоротник больше подходит мужчинам или женщинам с сильным мужским характером. Нежным натурам советую васильки или ландыши. Одуванчик и подсолнух – для солнечных жизнерадостных людей, всегда открытых миру. Страстным натурам соответствуют красные маки. Лично я обожаю лаванду. Лавандовая серия – одна из самых популярных. Полюбились покупателям ягодные коллекции".

Однако не только чайные пары, блюда и вазы создает художница, но также керамические столики, подносы, картины и даже кухонные фартуки! Однажды, выходя из дома, Ольга обнаружила на улице выброшенную старую швейную машинку "Зингер". Отнесла находку домой, и тут внезапно ее осенило: из этого раритета получится замечательный кофейный столик! За основу взяла подставку из-под машинки, верх вылепила из керамической плитки разных цветов, и теперь это произведение искусства красуется у художницы дома. Никогда не знаешь, как родится следующая идея!

Говоря о планах на будущее, художница загадочно улыбается: "У творчества не бывает границ. Чем выше поднимаешься, тем дальше открываются горизонты. Каждый день убеждаюсь в том, что мое творчество интернациональное, востребованное. Мечтаю, чтобы моих художественных домов было несколько – в разных городах и возможно даже странах"…

Антонина Близнюк, газета "7 Дней"

Фото из архива Ольги Угринович

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