Фейерверк мелодий и эмоций ожидает брестчан на рождественском вечере с симфоническим оркестром

21 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском академическом театре драмы сегодня состоится концерт "Рождественский вечер с симфоническим оркестром", сообщили корреспонденту БЕЛТА в БАТД.

Концерт в двух отделениях состоит исключительно из произведений классика танцевальной музыки Иоганна Штрауса-старшего, а также его сына - Штрауса-младшего. В программу включены известные вальсы и польки австрийского композитора. Вокальные партии исполнит заслуженная артистка, солистка Большого театра Беларуси Елена Шведова (колоратурное сопрано). В частности, публика услышит вальсы "Сказки Венского леса", "Весенние голоса", польку-мазурку Fata Morgana.

"Играть Штрауса в новогодние и рождественские праздники - мировая и европейская традиция, и мы стараемся от нее не отставать. В начале концерта прозвучит увертюра к оперетте Waldmeister. Это красочная, шутливая музыка, там фейерверк мелодий и эмоций, - поделился дирижер симфонического оркестра Александр Сосновский. - Я счастлив, что в Брест приедет лучшая исполнительница произведений Иоганна Штрауса в Беларуси Елена Шведова. Это колоратурное сопрано высшей пробы. Ее фермате (высокой длинной ноте) стоя аплодировали трехтысячные залы в Барселоне и Мадриде".

Помимо анонсированных в программе произведений запланированы и музыкальные сюрпризы. Один из них ожидает слушателей во втором отделении концерта. Написанная для оркестра Штраусом-сыном полька "Анна" прозвучит с текстом на немецком языке. А "белорусский соловей", как называют Елену Шведову, предстанет перед публикой в весьма экстравагантном образе.

"Словом, будет интересный вечер искрометных мелодий, красивой, неувядающей музыки Иоганна Штрауса, которая так соответствует предновогоднему, рождественскому настроению", - заключил дирижер.

Следующая встреча с коллективом состоится на XXXIV Международном фестивале классической музыки "Январские музыкальные вечера", который пройдет в Бресте с 9 по 12 января. Симфонический оркестр БАТД под управлением Александра Сосновского сыграет на открытии и закрытии музыкального форума.-0-