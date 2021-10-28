Феномен российской и белорусской культур: НАН проводит круглый стол к 200-летию Достоевского

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 28 октября 2021
Минск Ясно +11°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:47 На участке дороги М4 в Червенском районе временно ограничат движение 29 октября Регионы
14:46 Калинкович: в Беларуси развивается электронное судопроизводство Общество
14:42 В Гомельской области в январе-сентябре создано более 460 организаций Регионы
14:38 Совет Республики одобрил законопроект о туризме Общество
14:38 Аэропорт Алматы приостановил заправку разовых чартерных рейсов из-за дефицита топлива в Казахстане В мире
14:37 Швед: российские коллеги оказывают помощь оперативно и в строгом соответствии с законом Общество
14:18 Белоруска Анастасия Салос выиграла бронзу ЧМ по художественной гимнастике Спорт
14:12 Глава "Роснефти": газовый кризис может еще больше разогреть цены на нефть В мире
14:08 Феномен российской и белорусской культур: НАН проводит круглый стол к 200-летию Достоевского Культура
14:04 Главврач инфекционки в Николаеве: кислорода для больных не хватает, а местная власть затаилась В мире
14:01 Депутат Рады: Украина находится в глубоком кризисе В мире
13:54 Антонио Фаллико: введение санкций основывается на матрице лжи В мире
13:52 Ученые: для переболевших COVID-19 "Спутник-Лайт" оказался особенно эффективным В мире
13:46 Доллар и евро на торгах 28 октября подорожали, российский рубль подешевел Экономика
13:32 Минчанин топором разбил стекла двух машин, он задержан Происшествия
13:30 Костевич: сотрудничество в сфере труда и соцзащиты в числе приоритетов в СНГ Общество
13:28 В Минске водитель каршеринга врезалась в столб Происшествия
13:25 Мэр Вероны: настало время отказаться от санкций и эмбарго В мире
13:24 ВРП Гомельской области в январе-сентябре вырос на 1,5% Регионы
13:21 Рачков о противодействии санкционному давлению: правительство держит ситуацию на контроле Экономика
13:20 Петришенко: праздник "Купалье" в Александрии сохраняет национальный колорит и радует новыми идеями Культура
13:17 Цуран: круглосуточные дежурства в минских школах Департамента охраны пока вводить не будут Регионы
13:16 РЕПОРТАЖ: Как в агрогородке Луково сельчане в трудах осень проводят Регионы
13:15 Под Киевом ветераны АТО блокируют горсовет, требуя права на земельные участки В мире
13:09 Назаров рассказал парламентариям о перспективах развития нефтехимической отрасли Экономика
13:05 Белорусские правоохранители с начала года направили в Россию более 150 ходатайств о выдаче людей Общество
12:58 Baltnews: используя миграционный кризис, НАТО концентрирует свои силы у границ Беларуси В мире
12:53 Семь новых машин пополнили автобусный парк Полоцка Регионы
12:47 Глава итальянской газеты: санкции мешают преодолеть разлом, вызванный в мире пандемией В мире
12:41 ФОТОФАКТ: Для китайских фермеров наступил сезон сбора урожая Калейдоскоп
Все новости
Все новости
Культура
28 октября 2021, 14:08

Феномен российской и белорусской культур: НАН проводит круглый стол к 200-летию Достоевского

Фото из архива
Фото из архива

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальной академии наук Беларуси состоялось торжественное открытие международного круглого стола "Ф.М. Достоевский - выдающийся писатель, философ и религиозный мыслитель: к 200-летию классика русской и мировой литературы", передает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятие проводит НАН Беларуси совместно с Постоянным комитетом Союзного государства и Белорусской православной церковью. В программе форума - пленарная сессия, а также работа трех секций: "Гуманистические идеи и общечеловеческие ценности в творчестве Федора Достоевского на просторах Союзного государства", "Наследие Ф.М. Достоевского: философские аспекты" и "Религиозные темы и мотивы в творчестве Ф.М. Достоевского". В мероприятии принимают участие ведущие ученые и эксперты, представители БПЦ и творческих союзов.

"В результате архивных исследований ученые определили, что род Достоевского происходит с Полесья. Для нас было отрадно узнать, что Федор Михайлович, особенно в последние годы жизни, искал свои корни. Несколько поколений предков жили на белорусской земле. Он чувствовал с ней связь, с нашей культурой, традициями. Поэтому в преддверии 200-летия для нас очень важно рассмотреть, как на белорусско-российском культурном пограничье сформировался феномен, творческая индивидуальность, гений Федора Михайловича. Это во многом позволяет раскрыть природу его таланта, художественного стиля", - сказал директор Института литературоведения имени Янки Купалы НАН Иван Саверченко.

Директор института литературоведения отметил, Достоевский - гениальный мыслитель, чьи взгляды остаются современными и актуальными. "Федор Михайлович высказал ряд пророческих идей. Например, о нравственной и моральной ответственности личности за свои деяния, что всегда актуально, а сегодня - вдвойне. Он акцентировал внимание на необходимости соблюдения общечеловеческих принципов, подчеркивал, что человек, его духовный мир, внутренние искания, несмотря на материальные богатства, являются главной ценностью и капиталом социума, - отметил Иван Саверченко. - Достоевский создал шедевры мировой культуры. А для нас, особенно в воспитательном и образовательном процессах, исключительно важно ориентировать людей на высокие образцы классической культуры мирового уровня".

"Федор Михайлович сродни белорусам, отсюда идут его корни. Для Достоевского это многое значило, так же, как и связи с русской культурой, пушкинскими и гоголевскими традициями. Не устаю повторять, что Достоевский - один из тех высоких идеалов, которые всегда отстаивала русская литература", - подчеркнул доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института мировой литературы имени А.М. Горького Российской академии наук Виктор Гуминский.

На международном круглом столе обсуждают ключевые литературоведческие, философские и религиозные аспекты творчества Федора Достоевского, его первостепенную значимость для мировой литературы, философии, эстетики и культуры, для развития гуманитарного и философского знания. Будет определена роль писателя в совершенствовании современного образовательного и воспитательного процесса в Беларуси и России, показано влияние его наследия на формирование морально-нравственных ориентиров молодежи и подлинных патриотических ценностей.

В этом году в России и во всем мире отмечается 200-летие со дня рождения Федора Михайловича Достоевского - великого русского писателя, уникального мыслителя и религиозного философа. Его бесценное художественное и философское наследие привлекает внимание интеллектуалов во всем мире, изучается школьниками и студентами, вызывает неподдельный интерес у многочисленных читателей и поклонников его творчества.

Как отметили в пресс-службе НАН, проведение крупного научного форума несомненно поспособствует созданию общего гуманитарного, научно-образовательного и культурного пространства Союзного государства, послужит единению народов Беларуси и России, укрепит статус русского языка как языка межнационального общения.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
литература Национальная академия наук
Новости рубрики Культура
Игорь Петришенко. Фото из архива Петришенко: праздник "Купалье" в Александрии сохраняет национальный колорит и радует новыми идеями
Фото из архива Белорусские фильмы получили награды на Международном фестивале православного кино в Киеве
Фото из архива Выставка мастера пейзажа Павла Димитриади откроется в Могилеве
Фото из архива Мастера художественного текстиля из пяти стран представили работы в галерее Щемелева
Фото sb.by Гран-при международного фестиваля "Анимаевка-2021" завоевал бразильский режиссер Радхе Мерон
Фото Pixabay Юные белорусские художницы получили награды престижного биеннале в Польше
Главное
Во время встречи Лукашенко подтвердил планы провести ВГС 4 ноября и отметил попытки вбить клин в отношения с Россией
Лукашенко о расследовании фактов геноцида: думаю, мы на Беларуси не остановимся
Головченко о вузах со слабой системой контроля: не понятно, о чем думают руководители учреждений
Назаров рассказал о разработанных Беларусью антисанкционных мерах
Топ-новости
Лукашенко о жестком ответе Западу: у нас есть, что продвинуть ближе к границам, тем более у России
Назаров: в Беларуси ведутся разработки электромобилей-мусоровозов и электробусов для аэропортов
Петришенко: праздник "Купалье" в Александрии сохраняет национальный колорит и радует новыми идеями
Швед: российские коллеги оказывают помощь оперативно и в строгом соответствии с законом
До +16°С ожидается в Беларуси 29 октября
Белоруска Анастасия Салос выиграла бронзу ЧМ по художественной гимнастике
Чуприс: в Беларуси уделяется пристальное внимание защите персональных данных
РЕПОРТАЖ: Как в агрогородке Луково сельчане в трудах осень проводят
Рачков о противодействии санкционному давлению: правительство держит ситуацию на контроле
Костевич: сотрудничество в сфере труда и соцзащиты в числе приоритетов в СНГ
В Беларуси в выходные будет тепло и без осадков
Субботин: стоит задача убрать кукурузу максимальными темпами
Количество ожидающих въезда в ЕС грузовиков с начала недели снизилось на 26%
Доллар и евро на торгах 28 октября подорожали, российский рубль подешевел
Baltnews: используя миграционный кризис, НАТО концентрирует свои силы у границ Беларуси
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.