Феномен российской и белорусской культур: НАН проводит круглый стол к 200-летию Достоевского

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальной академии наук Беларуси состоялось торжественное открытие международного круглого стола "Ф.М. Достоевский - выдающийся писатель, философ и религиозный мыслитель: к 200-летию классика русской и мировой литературы", передает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятие проводит НАН Беларуси совместно с Постоянным комитетом Союзного государства и Белорусской православной церковью. В программе форума - пленарная сессия, а также работа трех секций: "Гуманистические идеи и общечеловеческие ценности в творчестве Федора Достоевского на просторах Союзного государства", "Наследие Ф.М. Достоевского: философские аспекты" и "Религиозные темы и мотивы в творчестве Ф.М. Достоевского". В мероприятии принимают участие ведущие ученые и эксперты, представители БПЦ и творческих союзов.

"В результате архивных исследований ученые определили, что род Достоевского происходит с Полесья. Для нас было отрадно узнать, что Федор Михайлович, особенно в последние годы жизни, искал свои корни. Несколько поколений предков жили на белорусской земле. Он чувствовал с ней связь, с нашей культурой, традициями. Поэтому в преддверии 200-летия для нас очень важно рассмотреть, как на белорусско-российском культурном пограничье сформировался феномен, творческая индивидуальность, гений Федора Михайловича. Это во многом позволяет раскрыть природу его таланта, художественного стиля", - сказал директор Института литературоведения имени Янки Купалы НАН Иван Саверченко.

Директор института литературоведения отметил, Достоевский - гениальный мыслитель, чьи взгляды остаются современными и актуальными. "Федор Михайлович высказал ряд пророческих идей. Например, о нравственной и моральной ответственности личности за свои деяния, что всегда актуально, а сегодня - вдвойне. Он акцентировал внимание на необходимости соблюдения общечеловеческих принципов, подчеркивал, что человек, его духовный мир, внутренние искания, несмотря на материальные богатства, являются главной ценностью и капиталом социума, - отметил Иван Саверченко. - Достоевский создал шедевры мировой культуры. А для нас, особенно в воспитательном и образовательном процессах, исключительно важно ориентировать людей на высокие образцы классической культуры мирового уровня".

"Федор Михайлович сродни белорусам, отсюда идут его корни. Для Достоевского это многое значило, так же, как и связи с русской культурой, пушкинскими и гоголевскими традициями. Не устаю повторять, что Достоевский - один из тех высоких идеалов, которые всегда отстаивала русская литература", - подчеркнул доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института мировой литературы имени А.М. Горького Российской академии наук Виктор Гуминский.

На международном круглом столе обсуждают ключевые литературоведческие, философские и религиозные аспекты творчества Федора Достоевского, его первостепенную значимость для мировой литературы, философии, эстетики и культуры, для развития гуманитарного и философского знания. Будет определена роль писателя в совершенствовании современного образовательного и воспитательного процесса в Беларуси и России, показано влияние его наследия на формирование морально-нравственных ориентиров молодежи и подлинных патриотических ценностей.

В этом году в России и во всем мире отмечается 200-летие со дня рождения Федора Михайловича Достоевского - великого русского писателя, уникального мыслителя и религиозного философа. Его бесценное художественное и философское наследие привлекает внимание интеллектуалов во всем мире, изучается школьниками и студентами, вызывает неподдельный интерес у многочисленных читателей и поклонников его творчества.

Как отметили в пресс-службе НАН, проведение крупного научного форума несомненно поспособствует созданию общего гуманитарного, научно-образовательного и культурного пространства Союзного государства, послужит единению народов Беларуси и России, укрепит статус русского языка как языка межнационального общения.-0-