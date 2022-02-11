Феномен Валентина Елизарьева. В свет вышла книга о белорусском хореографе

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инесса Плескачевская представит свою новую книгу "Феномен Валентина Елизарьева" 2 марта, сообщили БЕЛТА в Большом театре Беларуси.

На страницах нового издания размещено большое количество фотографий как самого Елизарьева, так и сцен из его спектаклей, а также интервью с самим хореографом и со знаменитыми артистами балета, композиторами, балетмейстерами.

"Планируется, что в этот вечер в Камерный зал придут соавторы Инессы Плескачевской: народные артистки Беларуси Людмила Бржозовская, Инесса Душкевич, Ирина Еромкина, а также заслуженные артисты Беларуси Татьяна Шеметовец и Олег Еромкин",- отметили организаторы.

Перед началом балета А.Хачатуряна "Спартак" можно не только попасть на презентацию нового издания, посвященного белорусскому хореографу Валентину Елизарьеву, но и стать первым обладателем книги. "Мы предлагаем зрителям продолжить фразу: "Я люблю балеты Валентина Елизарьева, потому что…". Это может быть несколько слов, а может быть и небольшое эссе, рассказ или история. Все ваши письма прочитает как сам хореограф, так и Инесса Плескачевская. Каждый из них выберет наиболее понравившееся письмо. Поэтому победителей будет двое, один получит книгу из рук автора, второй - из рук маэстро", - рассказали в учреждении культуры.

Письма можно присылать на электронную почту parter@bolshoibelarus.by, с пометкой "Книга" (с указанием Ф.И.О. и номера мобильного телефона). Результаты будут опубликованы на официальном сайте Большого театра Беларуси. -0-