30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный фестиваль "Беларускія фольк-сустрэчы з Prymakami" пройдет в Польше 3 августа, сообщил БЕЛТА один из основателей форума, генеральный директор Национального академического театра имени Янки Купалы Павел Латушко.
"Беларускія фольк-сустрэчы з Prymakami" - один из самых больших ежегодных фестивалей белорусской культуры, проводимый в гмине Михалова Подляского воеводства Польши. В этом году в нем планируют принять участие более 20 коллективов, которые представят белорусское этническое меньшинство Польши и несколько ведущих коллективов Беларуси. Среди них - ансамбль "Песняры", ансамбль белорусской песни "Цернiца" и арт-группа "Богач". Выступит музыкально-фольклорный ансамбль Prymaki с Юрием Остапчуком.
Ежегодно фольклорный фестиваль собирает от 5 до 10 тыс. жителей Подляского воеводства Польши.-0-
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