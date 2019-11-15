Фестиваль белорусского слова проведут в Витебске

15 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Филологический факультет Витебского государственного университета имени П.М. Машерова 15-22 ноября проведет в вузе фестиваль белорусского слова, сообщили корреспонденту в университете.

Форум, посвященный родному языку, культуре и традициям, соберет ценителей белорусского слова. Уже в начале ноября стартовала челлендж-эстафета в Instagram. Преподаватели и студенты под хэштегом #вершыфлф публикуют видео, где они читают белорусскоязычную поэзию. На протяжении недели участников фестиваля ждут различные мероприятия. Так, 15 ноября пройдет литературная встреча к 80-летию со дня рождения поэта, литературоведа Анатолия Конопелько, который преподавал в университете.

Организаторы форума порадуют гостей музыкальным и интерактивным спектаклями, презентацией альманаха центра славянских языков и культур, конкурсом переводчиков. 20 ноября в стенах вуза начнет работу республиканская научно-практическая конференция "Беларуская мова і літаратура ў славянскім этнакультурным кантэксце", студенты и преподаватели встретятся с академиком НАН Беларуси профессором Александром Лукашанцем. В другие дни запланированы конкурс белорусской песни, заседание клуба "Размаўляй-ка", на котором научат азам языка иностранных студентов.-0-