Фестиваль белорусской песни и поэзии "Маладзечна-2021" покажут в эфире "Беларусь 3"

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодечно с 11 по 12 июня примет Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии "Маладзечна-2021". Услышать композиции отечественных авторов и лирику настоящих мастеров слова смогут и зрители телеканала "Беларусь 3" - благодаря трансляциям основных концертных программ и оперативным выпускам культурных новостей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Съемочная группа проекта "Навіны культуры" посетит основные площадки праздника и покажет все сюрпризы и тематические проекты, подготовленные организаторами для жителей и гостей Молодечно в юбилейный (мероприятие проводится в 20-й раз) для фестиваля год, а специальный субботний выпуск программы "Культурны рэпартаж" полистает страницы всей двадцатилетней истории музыкально-поэтического форума.

Главным событием первого фестивального дня станут торжественная церемония открытия и награждения лауреатов Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни, премьерная концертная программа "Талака", посвященная памяти классика белорусской литературы Владимира Короткевича и знаменитого пианиста и автора песен Игоря Паливоды. Концертную программу представят солисты Национального академического концертного оркестра под руководством народного артиста Беларуси профессора Михаила Финберга.

Телеверсию концерта-открытия фестиваля телеканал "Беларусь 3" покажет 12 июня в 17.20, а вечером в 21.30 в прямом эфире из Летнего амфитеатра Молодечно - праздничный гала-концерт закрытия форума, программу "Маладзечна - насустрач шлягерам" с участием звезд белорусской эстрады и любимых ансамблей.-0-