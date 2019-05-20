Фестиваль белорусской песни и поэзии "Маладзечна" пройдет 7-8 июня

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии "Маладзечна-2019", посвященный Году малой родины и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, пройдет на главных концертных площадках города 7-8 июня, сообщили БЕЛТА организаторы.

Во время музыкального форума состоятся творческие встречи, выставки, театральные постановки. В день открытия в городском Дворце культуры пройдут II и ІІІ туры республиканского этапа Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни. Там же Национальный исторический музей презентует экспозицию, приуроченную к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Будет представлена и фотовыставка "Беларусь помнит. Женское лицо Победы", посвященная женщинам-фронтовичкам, работницам тыла, чьи имена вписаны в историю Великой Победы.

Фестиваль торжественно откроется вечером 7 июня на сцене Летнего амфитеатра. Солисты Национального академического концертного оркестра под управлением народного артиста Беларуси Михаила Финберга подготовили для жителей и гостей Молодечно премьерный концерт "Песні вайны", во время которого будут награждены лауреаты Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни. Завершит первый фестивальный день фейерверк.

Во второй день оркестр представит концерт академической музыки в Молодечненской школе искусств. Продолжит насыщенную фестивальную программу гала-концерт "Маладзічок" запальвае зоркі" лауреатов VІІІ Открытого конкурса юных исполнителей эстрадной песни "Маладзічок-2019" на сцене Дворца культуры.

Минский областной краеведческий музей организует выставку художественных изделий из стекла "Гармонія шкла" Татьяны и Петра Артемовых. Кроме того, в малом зале Дворца культуры будет работать проект "Асоба эпохі", героиней которого станет заслуженная артистка Беларуси Надежда Микулич. А в концертном зале ДК Белорусский государственный академический музыкальный театр представит спектакль "Янка Купала: жыццё ў свеце маланак", в котором рассказывается об истории любви классика белорусской литературы и Павлины Мяделки.

Ярким завершением музыкального форума в Летнем амфитеатре станет юбилейная концертная программа "Зорны карагод" Государственного академического ансамбля танца Беларуси с участием артистов белорусской эстрады.

Организаторы фестиваля - Министерство культуры, Миноблисполком, Молодечненский райисполком, Дворец культуры г.Молодечно, Национальный академический концертный оркестр Беларуси, Белтелерадиокомпания.-0-