Фестиваль документального кино "Евразия. DOC" открылся в Минске

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. IV Фестиваль документального кино стран СНГ "Евразия. DOC" торжественно открылся в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Заместитель начальника главного идеологического управления Администрации Президента Владимир Матусевич зачитал участникам и гостям фестиваля приветственное слово от главы Администрации Натальи Кочановой. В нем сказано, что проведение фестиваля в Беларуси стало доброй традицией. "Минск - это город, где пересекаются многие культуры и представители разных конфессий, национальностей мирно трудятся, обустраивая свой общий дом. Талантливое документальное кино сочетает в себе неподдельный интерес к человеку, утверждение высоких гуманных ценностей и непредвзятый взгляд на происходящее в различных уголках планеты. Именно теме поиска мира, путей к межнациональному сотрудничеству, уважения к своей культуре и истории посвящено большинство фильмов кинофорума, - говорится в приветствии. - Отрадно, что фестиваль стал заметным явлением культурной и общественной жизни не только Беларуси, но и всего обширного евразийского пространства. Уверена, что зарубежные гости, побывавшие на его мероприятиях, увезут с собой яркие впечатления и незабываемые эмоции".

По мнению председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игоря Марзалюка, фестиваль документального кино - настоящее событие. "Евразийский форум - это наши смыслы и ценности, созвучие языков, культур, традиций, понимание общности человеческих судеб со всей той культурной национальной палитрой, которая составляет эту территорию - наших народов и государств, - сказал он. - Есть фундаментальные вещи, которые нужно сохранять, и в этом великая сила традиций. А традиции - это то, что делает нас людьми. Я считаю, что главная миссия этого фестиваля - сохранять эти смыслы, приумножать их".

По словам заместителя председателя Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Совета Республики Геннадия Давыдько, документальный фестиваль позволяет провести "диагностические процедуры" для современного человечества и показывает истинную картину мира. "Мы надеемся, что наше гражданское общество будет присутствовать на фестивале, анализировать документальное кино и выносить свой диагноз тому, что происходит, а также находить пути и способы выздоровления", - пояснил он.

Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт подчеркнул, что мы живем во времена дефицита правды, всеобъемлющей пропаганды и конфликта, навешивания ярлыков, которые сложно отличить от истины. "Документалистика для меня - главное из искусств. В последние годы мы делаем очень многое, чтобы возродить старую школу документалистики и снимаем много простого и сложного документального кино, на которое у меня особая надежда, - поделился он. - Если смотреть хорошие работы, то многое в современной жизни становится понятнее".

В этом году в программе IV Фестиваля документального кино "Евразия. DOC" представлено 28 картин из 12 стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, России, Кыргызстана, США, Таджикистана, Эстонии, Литвы, Казахстана, Грузии, Украины.

Победителей определит международное жюри, в которое входят известные кинодокументалисты, политологи и журналисты. К слову, в этом году Высшая школа телевидения МГУ имени М.В.Ломоносова учредила специальный приз для участников финального конкурса фестиваля - "Глубокое по содержанию, оригинальное по форме".

Во время форума пройдут показы фильмов-финалистов, встречи с авторами, круглые столы, где участники и гости форума смогут обсудить актуальные темы с известными экспертами из стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.

Фестиваль открылся в кинотеатре "Беларусь" фильмом белорусского автора Игоря Позняка "Знак равенства", а завершится 4 октября лентой "Адаптация" режиссера Мане Багдасаряна из Армении. Конкурсные показы начнутся 2 октября.

Основные мероприятия форума проходят в Минске. Его основные площадки - кинотеатр "Беларусь" и Белорусский государственный университет. Смоленск по традиции принял молодежный конкурс короткометражных документальных фильмов "Евразия. DOC: 4 минуты", победителей которого наградили 30 сентября.

Фестиваль проводится при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ (МФГС). Партнеры форума - Белорусский союз журналистов и Белорусский союз кинематографистов.-0-