23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четвертый фестиваль документального кино стран СНГ "Евразия. DOC" примет Минск 1-4 октября. Часть программных мероприятий пройдет в Смоленске, сообщили БЕЛТА организаторы форума.

На фестиваль была подана 151 заявка из 17 стран. В короткую программу вошли 28 документальных фильмов из 12 стран. Участниками форума станут кинодокументалисты из Азербайджана, Армении, Беларуси, России, Кыргызстана, США, Таджикистана, Эстонии, Литвы, Казахстана, Грузии, Украины. Победителей определит международное жюри, куда войдут известные кинодокументалисты, политологи и журналисты.

Во время фестиваля пройдут показы фильмов-финалистов, встречи с авторами, круглые столы, где участники и гости фестиваля смогут обсудить актуальные темы с известными экспертами из стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.

В программе форума также молодежный конкурс короткометражных документальных фильмов "Евразия. DOC: 4 минуты", победителей которого наградят в Смоленске 30 сентября.

Площадками для проведения фестиваля "Евразия. DOC" в Минске, в частности, станут кинотеатр "Беларусь" и Белорусский государственный университет.

Открытие форума состоится 1 октября в кинотеатре "Беларусь" показом фильма белорусского автора Игоря Позняка "Знак равенства", а закрытие - 4 октября лентой "Адаптация" режиссера Мане Багдасарян из Армении. Вход свободный. Познакомиться с программой можно на сайте фестиваля.

Фестиваль реализуется при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ (МФГС). Партнерами фестиваля выступают Белорусский союз журналистов и Белорусский союз кинематографистов.-0-