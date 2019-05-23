Фестиваль духовой музыки пройдет в трех городах Минской области

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXVII Областной фестиваль духовой музыки "Майский вальс" в этом году примут у себя 24-26 мая Вилейка, Мядель и Молодечно, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

Участниками открытого музыкального форума станут около 800 человек - духовые оркестры и коллективы области, оркестры из Польши и Латвии, а также хореографические коллективы, ансамбли мажореток, вокальные ансамбли и отдельные солисты.

Фестивальные мероприятия начнутся 24 мая сразу в двух городах. В парке Победы Молодечно в 19.00 состоятся концертные выступления гостей из Польши - Молодежного духового оркестра Лобезского Дома культуры, а также народного духового оркестра Молодечненского музыкального колледжа имени М.К.Огинского. В это же время в Вилейском Дворце культуры выступит образцовый эстрадный оркестр Копыльской детской школы искусств.

Основной фестивальной площадкой 25 мая станет Вилейка. Во Дворце культуры пройдет конкурсная программа: сначала мастерство покажут образцовые оркестры, а затем и народные коллективы. Тем временем в Мяделе даст концерт народный духовой оркестр колледжа имени М.К.Огинского.

Концертную программу, посвященную 200-летию со дня рождения Станислава Монюшко, 25 мая представит в Костеле воздвижения Святого Христа (Вилейка) Молодежный духовой оркестр. А вечером на центральной площади города состоится торжественное открытие фестиваля, в рамках которого пройдет награждение участников конкурса, выступят приглашенные коллективы, в том числе образцово-показательный оркестр Вооруженных Сил Беларуси.

Наконец, 26 мая в 13.30 по улицам Вилейки пройдет марш-парад духовых оркестров, финальным пунктом которого станет центральная площадь города. Здесь фестиваль завершится ярким разножанровым действом.-0-