Фестиваль "Эпоха рыцарства" пройдет в Музее народной архитектуры и быта 1-2 июня

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. V Фестиваль исторической реконструкции "Эпоха рыцарства" пройдет в Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта 1-2 июня, сообщили БЕЛТА организаторы.

"Основная идея фестиваля - погружение в историю западноевропейского и белорусского Средневековья: историческая реконструкция турниров и сражений рыцарей, средневековой музыки и танцев, походного быта", - рассказали организаторы.

На полях форума пройдут зрелищные состязания закованных в доспехи рыцарей, массовые бои пеших рыцарей - бугурты, турниры конных рыцарей, алебардистов, средневековых лучников, будут работать рыцарский лагерь и ярмарка ремесленников, свои умения продемонстрируют средневековые музыканты, уличный театр, танцевальные коллективы.

На фестивале выступят такие музыкальные группы, как "Хардвуд", "Литы талер", Pawa, Cad Goddeu, "Стары Ольса".

Начало фестиваля 1 июня в 11.00, окончание - 2 июня в 19.00.-0-