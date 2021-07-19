Фестиваль эпохи раннего Средневековья пройдет в Чаусском районе

19 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Районный праздник эпохи раннего Средневековья "У госці да радзімічаў" пройдет 31 июля в Чаусском районе. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала методист по традиционной культуре районного Центра культуры и досуга в городе Чаусы Алеся Далецкая.

"Этнографический фестиваль основан на стилизации культуры Средневековья, - отметила Алеся Далецкая. - Местом проведения традиционно станет Замковая гора в агрогородке Радомля, который в давние времена был центром племени радимичей. Здесь в X веке на левом берегу реки Радучи они основали свой город, о чем свидетельствуют найденные во время археологических раскопок фрагменты древнего поселения. Отсюда и пошло название современного населенного пункта - Радомля".

В программе этнофестиваля концерты, театрализованные представления, показательные бои реконструкторов из Минска и Жодино, мастер-классы, выставки-продажи ремесленных изделий. Кроме того, гостям праздника предложат поучаствовать в танцах и других развлечениях, посетить интерактивные зоны, торговые ряды и музей под открытым небом.

"Одним из запоминающихся моментов станет конкурс среди сельскохозяйственных организаций Чаусского района "Радимичские забавы", - поделилась собеседница. - Участникам предложат оформить и презентовать подворья в стиле раннего Средневековья, изготовить традиционный радимичский оберег и угостить жюри блюдом по средневековому рецепту".

Команды будут состязаться в силе, ловкости и меткости. Им предстоит бросить копье в кольцо на расстоянии 5 м, поймать голыми руками как можно больше рыбы, попасть из лука стрелой в каждую подвешенную на цепях букву в слове "радзімічы". Кроме того, конкурсантам предстоит пройти между раскачивающимися мешками и не задеть их, а также пронести коромысло с полными ведрами по бревну и не разлить воду.

Фестиваль проводится в восьмой раз и направлен на возрождение духовно-нравственных ценностей белорусского народа, сохранение преемственности поколений, популяризацию истории, материальной и духовной культуры.-0-