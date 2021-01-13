Фестиваль европейского кино пройдет в Минске с 20 по 31 января

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с 20 по 31 января состоится фестиваль европейского кино, сообщили БЕЛТА в Центре визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".

На фестивале покажут игровые и документальные фильмы. Публику ждет более 40 картин из Германии, Франции, Австрии, Бельгии, Нидерландов, Португалии, Чехии, Италии, Скандинавии, стран Балтии, Юго-Восточной и Восточной Европы. "Фильмы - участники престижных мировых кинофестивалей - помогут лучше понять современную европейскую культуру, а также не соскучиться тем, кому так не хватало нового авторского кино. В то время, когда весь мир живет в условиях локдаунов и закрытых границ, образы, обладающие магией жизни, и голоса художников должны преодолевать барьеры и объединять мир. Их важные мысли и идеи откроют взгляд на реальность, в которой мы живем", - рассказали в "АРТ Корпорейшн".

В кинотеатрах "Центральный", "Пионер", Falcon Club Бутик кино и Silver Screen в ТРЦ Galileo представят фильмы, которые на протяжении прошлого года покоряли фестивальные площадки мира. Программа наполнена подборкой семейного кино и документалистики от ведущих европейских киношкол. Ленты представят киноэксперты Ирина Демьянова, Игорь Сукманов и Мария Костюкович, а также детские писатели Евгения Пастернак и Андрей Жвалевский. После некоторых показов состоится обсуждение с режиссерами.

Фестиваль откроет "Соперник" Маркуса Ленца (Германия). По заверениям организаторов, картина, объединяющая в себе социальную драму и триллер, расскажет о непредсказуемом и неожиданном любовном треугольнике. В соперничестве за женскую любовь и материнскую ласку участвуют пожилой немец и у 9-летний украинский мальчик. Превосходная съемка дополнена отличными актерскими работами и держит в напряжении до самого финала.

В программе игрового кино запланированы социальные драмы, любовные приключения, фантазии и основанные на реальных событиях истории. В подборке документального кино представлены документальные комедии и документальная анимация, а также лучшие фильмы студентов киношкол Германии, Италии, Хорватии и Словакии.-0-