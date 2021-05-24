Фестиваль хореографического искусства Dance Evolution собрал в Минске более 450 танцоров

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 450 танцоров приняли участие в фестивале хореографического искусства Dance Evolution, который прошел в Минске в Молодежном театре эстрады 23 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в концертном отделе театра.

"Мастерство представили участники более 25 хореографических коллективов по различным номинациям - народный танец, эстрадный танец, современный танец и танцевальное шоу. Участников фестиваля оценивало профессиональное жюри, состоящее из ведущих хореографов, деятелей культуры и искусства Беларуси во главе с балетмейстером, лауреатом международных конкурсов, обладателем медали Франциска Скорины Ириной Коновальчик. Вместе с ней оценивали хореографические коллективы главный балетмейстер Молодежного театра эстрады Татьяна Трофимова, главный режиссер театра Иван Клещенко, преподаватель кафедры хореографии БГУКИ по современному и классическому танцу Елена Подольская и преподаватель кафедры хореографии БГУКИ, основатель онлайн-школы Study Up Me Богдан Красилов", - рассказали в концертном отделе.

Все участники получили специальные дипломы, кубки, медали и призы от партнеров фестиваля. Обладатели дипломов I и II степени смогут принять участие в праздничном концерте Театра эстрады ко Дню матери 14 октября во Дворце Республики, а также в репертуарных программах театра.

"Фестиваль Dance Evolution - отличный способ для тех, кто хочет испытать свои силы среди сильнейших, обменяться опытом, вдохновиться новыми постановочными идеями, а вместе с тем найти новых друзей и отдохнуть в творческой атмосфере, - сказал директор Молодежного театра эстрады Сергей Медведев. - Мы надеемся, что подобные фестивали станут доброй традицией, и будем делать все возможное, чтобы они проходили на высоком уровне. Кроме того, уже этой осенью планируем проведение еще одного фестиваля хореографического искусства в новом расширенном формате с добавлением номинаций. Кроме того, сейчас работаем над организацией на базе театра фестивалей театрального и вокального искусства".-0-

Фото Молодежного театра эстрады