18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. V Республиканский фестиваль искусств "Беларускія таленты" собрал около 1,7 тыс. конкурсантов - вокалистов, танцоров, чтецов, театралов, инструменталистов в возрасте от 4 до 58 лет со всех регионов Беларуси, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор фестиваля Елена Мороз.

"Наш юбилейный фестиваль прошел в дружеской атмосфере. Он стал рекордным по количеству участников в номинации "Хореография", в которой выступило более 1 тыс. человек. По отзывам участников, педагогов и родителей, всем понравилась организация творческого соревнования и великолепный зал реконструированного Минского городского дворца культуры. Ни один из участников не ушел без подарка - уникального календаря из дерева с картой Беларуси", - рассказала директор фестиваля.

По ее словам, нескольким составам жюри пришлось работать три дня практически в режиме нон-стоп. В результате около 230 конкурсантов, как отдельных исполнителей, так и коллективов, были награждены дипломами лауреата 1, 2 и 3 степени. Кроме того, многие из них получили сертификаты-приглашения на участие в музыкальных проектах Болгарии, Польши, России. Особенностью юбилейного фестиваля стало участие в нем не только белорусов, но россиян и украинцев.

Конкурсные выступления оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли педагоги, артисты, заслуженные деятели культуры, композиторы и аранжировщики, руководители творческих коллективов, продюсеры, представители прессы. В шести номинациях они отметили высокий уровень подготовки молодых исполнителей и высокопрофессиональную работу педагогов. Обладателями Гран-при стали четыре коллектива и два исполнителя: вокальный ансамбль "Фантазия" из Марьиной Горки, оркестр народных инструментов Плисской детской музыкальной школы искусств, детский танцевальный ансамбль "Карусель" и детская танцевальная образцовая студия "Кляксы" из Минска, восьмилетний вокалист Даниил Поляков из столичной арт-студии "Ангелы добра" и 13-летний ксилофонист Егор Пуховский из Могилевской школы искусств.

"Кстати, самым юным участником этого года стал 4-летний чтец Борис Дейков, который в номинации "Художественное чтение" получил диплом лауреата І степени. Он многим известен как участник Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица", - отметила Елена Мороз.

Своеобразным продолжением фестиваля "Беларускія таленты" станет Международный гранд-конкурс "Талант года", который состоится 18-20 января 2019 года в Минске.

Организаторами фестиваля искусств "Беларускія таленты" выступают музыкальный образовательный центр "Эстрадная школа талантов" и Белорусский союз музыкальных деятелей.-0-