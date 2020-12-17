Фестиваль японской культуры пройдет онлайн 17-23 декабря

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-фестиваль японской культуры Japan Fest пройдет с 17 по 23 декабря. Об этом БЕЛТА сообщили в Центре визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".

Ежегодный фестиваль японского кино впервые переходит в онлайн-формат и расширяет границы. На нем представят семь фильмов 2000-х, которые смело миксуют в себе язык традиций с новейшими веяниями времени - компьютерной графикой, драматургией манги и классическими сюжетами. "Фильмы рисуют невероятный образ Японии - страны разносторонних культур и субкультур. Помимо кинолент можно увидеть и дополнительные арт-блоки, которые помогут понять японскую культуру чуть лучше", - отметили организаторы.

Зрителям покажут две части фильма "Токийский гуль". Он снят на основе популярной серии манги Суи Исиды и расскажет о существовании в альтернативной реальности. В программе также фильм конкурсной программы Венецианского кинофестиваля "Третье убийство" Хирокадзу Корээда. Можно увидеть экранизацию популярного японского комикса-манга "Страшная воля богов" современного режиссера Такаси Миикэ в стиле культовых японских боевиков. Japan Fest покажет ленту "Синоби" Тена Cимоямы, где пересказана история "Ромео и Джульетты" между враждующими кланами ниндзя. Зрители увидят обладателя премии "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке "Ушедшие" Йохиро Такиты.

Дополнительный фестивальный блок "Арт" - это погружение в японскую культуру. "Состоится мастер-класс по традиционной японской живописи тушью. Участникам представят ряд линогравюр художника Артема Тимошенко для сборника хайку Басе, которые стали дополнением к изданию в единственном экземпляре", - подчеркнули организаторы. В арт-блоке продемонстрируют также фильм-выставку "Ван Гог и Япония" о самых плодотворных годах творчества великого художника, когда его работы были проникнуты японским искусством.

Организатором выступает центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн" - структура, на базе которой реализуются крупные кино-, театральные и образовательные проекты. Среди них Международный форум театрального искусства "ТЕАРТ" и Минский международный кинофестиваль "Лістапад".-0-