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Фестиваль кино Северных и Балтийских стран пройдет в Минске 10-17 мая

Культура 04.05.2019 | 08:21
Фото из архива
Фото из архива

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятый фестиваль кино Северных и Балтийских стран "Северное сияние" пройдет в Минске с 10 по 17 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

В течение недели в кинотеатре "Мир" продемонстрируют 18 картин: игровые, документальные, анимационные фильмы из Швеции, Норвегии, Дании, Финляндии, Исландии, Эстонии, Литвы, Латвии. Фестиваль продолжает расширять географию участников: в прошлом году была впервые была показана кинокартина из Фарерских островов, в этом году презентуют ленту из Гренландии.

Запланированы открытые лекции и дискуссии, воркшопы, мастер-классы для детей, поиск инновационных документальных проектов и конкурс постеров.

Фестиваль пройдет под слоганом "Все возможно", поэтому основная цель организаторов мероприятия - вдохновить белорусов двигаться вперед, улыбаться и прислушиваться к себе.

Впервые в качестве одной из площадок для фестиваля выступит Минский планетарий, где 12 и 16 мая состоятся показы полнокупольного фильма "Северное сияние" Ютаки Кагая, а также документальной ленты "Аврора: чудесный свет" О Чул Квона.

Ежегодный фестиваль был впервые организован в 2015 году и продолжает проводиться при поддержке офиса Совета министров Северных стран в Литве, в числе соорганизаторов - УП "Киновидеопрокат" Мингорисполкома.-0-

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Теги
кино, Минск, фестиваль
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