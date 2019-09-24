24 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Фестиваль китайского кино проходит в Минске с 23 сентября по 20 октября, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Открылся фестиваль показом в кинотеатре "Центральный" фильма "Блуждающая земля". Это экранизация известного китайского научно-фантастического романа. Кинолента создавалась на протяжении двух лет и стала популярной как в Китае, так и за рубежом.

Как отметил на церемонии открытия Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Беларуси Цуй Цимин, кинофестиваль приурочен к 70-летию образования КНР и призван отразить традиции китайской киноиндустрии, а также исторические и современные реалии страны.

В программе предусмотрен показ таких фильмов, как "Дэн Сяопин", "Операция "Меконг", "Тупик", "Фабрика грез". К примеру, фильм "Дэн Сяопин" рассказывает, как после окончания культурной революции в стране стала проводиться политика реформ и открытости. С конца 1978 года приоритет в развитии КНР был сделан на модернизации и экономическом строительстве. С тех пор облик Китая претерпел изменения, государство достигло колоссальных успехов в политическом и экономическом развитии.

Киноленты будут демонстрироваться в Китайском культурном центре, который наряду с посольством КНР в Беларуси, Центром культурного обмена между Китаем и зарубежными странами, Китайской кинокорпорацией является организатором кинофестиваля.-0-