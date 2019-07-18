Фестиваль классической музыки "В Шеметово у Шостаковичей" пройдет 20-21 июля

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный фестиваль "В Шеметово у Шостаковичей" пройдет в четвертый раз в Мядельском районе 20-21 июля, сообщил корреспонденту БЕЛТА организатор форума - президент французской ассоциации "Обмен: Франция-Беларусь" Аркадий Володось.

Идею такого фестиваля Аркадий Володось вынашивал несколько лет, узнав, что у величайшего композитора XX столетия Дмитрия Шостаковича есть корни в Беларуси. "Как оказалось, прадед знаменитого композитора по отцовской линии Петр Шостакович был родом из Виленской губернии Шеметовского прихода, - пояснил он. - Для нас важно популяризировать творческое наследие Шостаковича".

Концертные программы фестиваля "В Шеметово у Шостаковичей" состоятся в костеле Святого Андрея Апостола в поселке Нарочь (20 июля в 19.00) и в костеле Матери Божьей Неустанной Помощи в имении Шеметово (21 июля в 12.00). "В этом году на двух концертах прозвучат произведения как самого Шостаковича, так и Моцарта, Брамса, Глазунова в исполнении не только белорусских музыкантов, но и солиста Парижского симфонического оркестра, профессора Высшей Парижской консерватории, кларнетиста Филиппа Берро, - сказал организатор. - Наш фестиваль - не коммерческий проект, а культурный, поэтому вход на концерты бесплатный. Мы делаем полезное и красивое дело, повышая имидж Беларуси. Ведь на наш форум классической музыки приезжают гости из разных стран".

Фестиваль "В Шеметово у Шостаковичей" проводится с 2016 года по инициативе представителя белорусской диаспоры во Франции, президента ассоциации "Обмен: Франция-Беларусь" Аркадия Володося при поддержке посольства Беларуси во Франции, Белорусской государственной академии музыки, Минского облисполкома, Мядельского райисполкома и партнеров.-0-